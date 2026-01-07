Tra Deriu e Ladu è un duello sull’acqua 

È ironica ma ferma la replica di Roberto Deriu alle critiche mossegli da Silvestro Ladu sulla gestione dell’approvvigionamento idrico in Baronia. Il presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale respinge le accuse, rivendicando il proprio ruolo istituzionale e il diritto-dovere, pur facendo parte della maggioranza che sostiene la governatrice Todde, di porre interrogativi all’esecutivo regionale su temi che riguardano i cittadini.

Ladu polemicamente lo aveva invitato a dare delle risposte sulla questione, in quanto espressione del voto nuorese. «Sostiene in sintesi - ribatte Deriu - che dovrei occuparmi del territorio di Nuoro, invece di sollecitare la Giunta regionale sulla situazione idrica della Baronia e che, infine, dovrei sostenere l’esecutivo anziché disturbarlo con domande». Critiche – osserva Deriu – che sono palesemente contraddittorie. «Non puoi invitarmi a occuparmi del territorio e allo stesso tempo rimproverarmi perché lo faccio».

Deriu, partendo da qui, affonda una stilettata contro il suo detrattore. «Proprio lui – sottolinea – oggi vuole impartire lezioni su come si sta dentro una coalizione, quando nel 1999 dopo essere stato eletto nel centrosinistra aveva cambiato casacca facendo nascere la Giunta guidata da Mauro Pili».

Sul merito, Deriu non arretra di un passo: la situazione idrica della Baronia per lui resta una questione di pubblico interesse e come tale va affrontata alla luce del sole. «Continuerò a chiedere chiarimenti – conclude – perché anche questo è il mio mandato. E se qualcuno pensa di nascondere qualcosa, lo farò ancora con maggiore determinazione».

Mentre la polemica politica è in atto la situazione dell’invaso di Maccheronis è sempre critica.

