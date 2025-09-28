VaiOnline
Al Polese.
29 settembre 2025 alle 01:18

tra cus cagliari e tonara grande spettacolo e 6 gol 

Cus Cagliari 3

Tonara 3

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, Ferru (12’ st A. Salaris), Mudu, Carboni, Biondi, Prefumo (45’ pt Simoni), Flores Kramarenko (42’ st Porcedda), Dore (12’ st Siddu), Camba, Baldussi, Cardia (25’ st V. Salaris). In panchina Follese, Fanni, Zucca, Puddu. Allenatore Lantieri.

Tonara (4-3-3) : Morillas, Floris, Atzori, Carboni (36’ st G. Murru), Maccioni (20’ st Sulis), Trogu, Acosta, E. Poddie, Ruggeri, Noli, Diouf. In panchina Martinez, Ngambou, Lafnine, Brodu, A. Murru, M. Poddie. Allenatore Pia.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : pt 13’ Acosta (r), 36’ Mudu, 43’ Ruggeri; st 13’ Flores Kramarenko, 31’ Camba, 50’ Acosta (r).

Note : ammoniti A. Salaris, Noli e Ruggeri. spettatori 250 circa.

Il Cus Cagliari pareggia 3-3 una gara spettacolare. Tonara due volte avanti, prima 0-1 e poi 1-2 all’intervallo, ma nella ripresa gli universitari recuperano e si portano sul 3-2. Ma gli ospiti, per quanto mostrato in un grande primo tempo, non meritano la sconfitta e il pari su rigore di Acosta al 95’ è il giusto premio.

Il Tonara impegna per due volte Pillittu al 3’ e al 9’ con violente conclusioni di Noli e Trogu. Il premio arriva al 13’: Biondi entra male in area su un avversario, è rigore, Acosta insacca con una bordata. Il Cus sbanda ma al 36’ Mudu raccoglie un traversone di Baldussi e indirizza di testa la sfera in rete. Il Tonara è più reattivo, il Cus difende male: al 41’ Noli, spalle alla porta, serve Ruggeri, solo in area piccola, la cui rasoiata è implacabile per l’1-2. Nella ripresa al 13’ Flores Kramarenko su assist del neoentrato Siddu di piatto sinistro si lascia alle spalle tanti infortuni e segna un bellissimo gol: 2-2. Il Cus è in fiducia e spinge. Al 31’ Camba in girata firma il 3-2. Sembra finita ma al 95’ il Cus subisce il sesto rigore in sei gare: braccio largo di Carboni, altra bordata centrale di Acosta per il 3-3.

