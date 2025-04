Tra culurgiones, dolci e ciliegie 

L’Ogliastra non si fa trovare impreparata e apre le sue porte ai visitatori con tanti eventi. “Primavera nel cuore della Sardegna” è ai nastri di partenza con un ricco programma tra cibo, cultura, artigianato, arte e storia. Un viaggio tra costumi, sapori e specialità della terra dei centenari: dal pistoccu friggiu ai culurgiones con sugo o con bottarga, sa fregula, gathulis, seadas. Ma c’è tanto altro in questa edizione della kermesse organizzata dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall’Aspen a cui in Ogliastra hanno aderito undici comuni. Perdasdefogu, Girasole, Triei, Loceri, Tortolì, Tertenia, Osini, Baunei, Bari Sardo, Villagrande e Lanusei mettono in mostra il meglio. Si possono scoprire antichi gesti di sapienti mani che impastano ingredienti dalle quali nascono capolavori di forme e sapori. Abili artigiane che hanno affinato l'arte dell'intreccio e con la loro maestria confezionano cestini.

In programma

Perdasdefogu è la novità di quest’anno che si presenta il 3 e 4 maggio con “Foghesu in beranu” tra mostre, artigianato e prodotti enogastronomici. Il 10 e 11 c’è Girasole con “Pratzas de Gelisuli”: qui si aprono le case e si rievocano piatti e antichi saperi. Il 17 e 18, Triei con “Arte e sapori nel paese delle ginestre” all’interno della manifestazione c’è anche Monumenti aperti. A Loceri, stesso weekend, va in scena Loceri Art festival tra mostre, apertura del museo etnografico “sa domu de s’olia”, i vecchi frantoi e percorso tra murales e installazioni artistiche. Il 24 e 25 maggio “Cortiggias de Lotzorai” all’insegna della tradizione e del gusto, accoglie i visitatori nelle Corti allestite nel centro. Torna dopo sei anni Arbatax Borgo Marinaro il 31 maggio e il primo giugno: cultura marinara, con punti di degustazione allestiti tra i vicoli del borgo nelle case dei pescatori: dalle “vecchie fritte” alla zuppa di pesce, ai fagottini di ricci. Ricette ponzesi che col tempo si sono legate alla cucina locale. L’1 e il 2 giugno Tertenia “Città degli artisti” organizza una estemporanea di pittura. Il 7 e 8 giugno è il turno di Osini: sagra delle ciliegie. Stesso fine settimana a Baunei con “Sa coua baunesa”, l’antico matrimonio baunese. Anche qui si aprono le porte delle “case antiche”. Il 14 e 15 giugno Cortes apertas a Bari Sardo, il 21 e 22 Villagrande con “Beranu antigu”. Si chiude con la fiera delle ciliegie a Lanusei il 28 e 29 giugno.

