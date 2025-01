Tra Cos e Ilvamaddalena si salvi chi può 

A caldo, dopo il successo casalingo sul Terracina, Gabriele Setti invitava la sua squadra, il Latte Dolce, a far meglio in trasferta. Ebbene, la 4ª giornata di ritorno di Serie D offre la chance di farlo già col Savoia nel match che oggi alle 14 inaugura il turno. «Ci siamo posti l’obiettivo di fare prestazioni ottimali anche in campo avversario», spiega il tecnico dei sassaresi, che con 29 punti “vedono” i playoff e che contro l’undici del principe Emanuele Filiberto, reduce dalla vittoria di La Maddalena e indietro di 3 punti, possono accorciare sulla zona promozione distante 5 lunghezze.

Tutte in campo alle 14,30 le altre sarde, a cominciare da Costa Orientale Sarda e Ilvamaddalena che a Tertenia si affrontano nel derby-salvezza tra ultima e terzultima in classifica. «Contro il Savoia abbiamo fatto una partita molto equilibrata, decisa da un episodio individuale. Prima di entrare in campo con i ragazzi ci diciamo sempre la stessa cosa, che ogni partita è una battaglia: dobbiamo giocare ogni gara come se fosse l’ultima, perché è l’unico modo per uscire da questa situazione», suona la carica l’allenatore dei galluresi Massimiliano Fascia.

Dello stesso avviso il collega-avversario Sebastiano Pinna, che dopo l’1-1 con l’Anzio prova a motivare i suoi. «Per quella gara resta l’amarezza perché i punti avrebbero dovuto essere tre, ma non dimentichiamo da dove siamo partiti», ha detto a caldo domenica scorsa l’allenatore della Cos, subentrato in panchina a Francesco Loi a metà novembre. «L’Ilva è un avversario battagliero, ha carattere e si è rinforzato: mi aspetto una partita difficile, come tutte», ha aggiunto a proposito del derby l’ex Cagliari, col quale i sarrabesi hanno conquistato 13 degli attuali 15 punti.

Dunque l’Olbia, che attende al “Nespoli” l’Anzio per rifarsi del kappaò di Guidonia con le armi in più di Ragatzu e Biancu. «Non so se dall’inizio, ma giocheranno», annuncia Zé Maria«, la squadra sta crescendo anche se veniamo da una sconfitta, e la loro qualità è quello che serve per riprendere la corsa verso la salvezza», aggiunge il tecnico dei bianchi, che dopo la partenza di Staffa ha nominato capitano Arboleda.

Infine l’Atletico Uri, di scena a Terracina nell’altro scontro delle retrovie, vuole bissare la vittoria con la Cynthialbalonga e tirarsi fuori dai playout. «È stata una bella vittoria, meritata», esulta il presidente Giampiero Pilo: «Per centrare la salvezza a fine campionato dobbiamo dare continuità a questi risultati».

