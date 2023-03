Tra Conte e Tottenham è il momento dell’addio 

Londra. Si separano le strade del tecnico italiano Antonio Conte e del Tottenham. L’ex allenatore di Juventus, Inter e della Nazionale italiana lascia il Tottenham con effetto immediato, a dieci giornate dalla fine della Premier League. La notizia è arrivata ieri in tarda serata. A farlo sapere è stato lo stesso club londinese, attualmente quarto in classifica, con un comunicato in cui si specifica che l’accordo per l’addio al tecnico è stato “consensuale”.

La squadra è stata affidata all’assistente di Conte, Christian Stellini, fino al termine della stagione. «Abbiamo ancora dieci partite di Premier League e dobbiamo lottare per un posto in Champions League - le parole del presidente degli Spurs Daniel Levy in una nota -. Dobbiamo rimanere tutti uniti. Tutti devono fare un passo avanti per garantire il massimo risultato». Le voci che circolavano da tempo su una possibile rottura tra Conte e il club londinese dunque trovano conferma. I risultati non proprio soddisfacenti, a iniziare dall’eliminazione dalla Champions League da parte del Milan, hanno portato il club a un’ampia discussione sulla guida tecnica di Conte. Ci si aspettava la conclusione del rapporto alla fine della stagione, invece, il tecnico e la società hanno trovato un accordo per chiudere prima il contratto.

RIPRODUZIONE RISERVATA