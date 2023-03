Tra commedia e noir è tornato mister Stallone Ed è il re dell’Oklahoma  

Ritornare dopo 25 anni, trovare un mondo che non conosce e non gli appartiene ed essere esiliato nel lontano Oklahoma. E, nonostante tutto, diventare il re di Tulsa. “Tulsa King”, appunto, vede nei panni di Dwight Manfredi, un gangster mafioso che lascia la prigione dopo un quarto di secolo, un imperdibile Sylvester Stallone.

Su Paramount+ ecco il nuovo boss italoamericano ideato da Taylor Sheridan (“Yellowstone” e i prequel) insieme a Terence Winter (“Soprano” e “Wolf of Wall Street”): ironico, sereno ma votato all’azione nonostante la non più giovane età, fuori luogo giusto il tempo di prendere le misure alla nuova società che ha trovato appena uscito dal carcere duro.

Dieci episodi (è attesa la seconda stagione) per conoscere un personaggio che fa tornare alla mente Little Steven, ovvero Steven Van Zand nel ruolo di Frank Tagliano, mafioso esiliato in Norvegia nella serie “Lilyhammer”. Come lui pronto a ricadere nelle vecchie abitudini. Qui però non vediamo il ghiaccio né le Olimpiadi ma cavalli, ranch nelle mani di donne, strade polverose che lo attendono in una città che non è la sua New York ma è da lì che Manfredi deve ricominciare.

Nonostante abbia scontato la pena senza mai aprir bocca e senza coinvolgere il suo amato boss, sono in tanti a volerlo vedere morto. Allora eccolo “costretto” a prendere confidenza con lo spaccio di erba prodotta dai nativi americani della vicina riserva e col gas esilarante da sottrarre ai rivali per venderlo nelle fiere, a mettere da parte il suo lato mite per tirare fuori quello malvagio. (gr. pi.)