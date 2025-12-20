Tra Castelsardo e Stintino il pari accontenta gli ospiti 

Castelsardo 1
Stintino 1
Castelsardo (4-3-3) : Piana, Serra, Manca, Serna (st 1’ Pinna), Abozzi, Fadda (st 12’ Peru), Ubertazzi, M. A. Tugulu, Asara (st 43’ Ravot), Vera Rubio, Sanna (st 35’ G. Tugulu). In panchina Moroni, Capula, Sini, Serra, Vigliaroni. Allenatore Nativi.
Stintino (4-3-3) : Diaz, Achenza, Silvetti, Fogli (st 42’ Mele), Sotgiu, Volo, Martinez (st 6’ D’Amico), Ciminelli, Maroquin, Bombagi (st 31’ Billi), Mancinelli (st 22’ Arenas). In panchina Scano, Era, Rosas, Mbow, Rivera. Allenatore Congiata.
Arbitro : Nonna di Sassari.
Reti : pt 25’ Asara; st 44’ Maroquin.
Castelsardo. Due squadre che non vincono rispettivamente da 4 e 5 gare conquistano un punto ciascuna. Meglio il Castelsardo nel primo tempo, con il neo acquisto Vera Rubio a ispirare e Asara a segnare un gran gol, su cross, con la palla colpita dopo un rimbalzo e una staffilata che batte Diaz.
La seconda frazione vede più vivo lo Stintino, che si salva nei minuti finali. Prima il doppio giallo a Marco Antonio Tugulu all’86’, poi da regolamento l’arbitro concede il calcio d’angolo dopo una palla trattenuta oltre i secondi necessari dal portiere Piana col susseguente corner che vede il colpo di testa e il gol i Maroquin, ultimo dei suoi ad arrendersi, con una difesa castellanese da ridisegnare in inferiorità numerica.
Il pari, viste le occasioni non sfruttate da ambo le parti tra cui prodezza di Diaz di piede su Asara, lascia l’amaro in bocca al Castelsardo, che sognava quella vittoria assente in casa dal 5 ottobre e che avrebbe consentito di trascorrere un Natale più sereno. Lo Stintino, mai domo, porta a casa un ottimo punto.
