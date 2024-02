Tra case colabrodo e strade trincea 

Case comunali e strade: a Monte Gurtei l'emergenza è doppia. I giorni di pioggia intensa sono stati difficili per i residenti nelle palazzine comunali. I tetti degli edifici necessitano di ristrutturazione urgente, l'acqua piovana gocciola dai soffitti degli appartamenti agli ultimi piani.

Piove dai tetti

«Ci fa piacere sapere che il Comune di Nuoro si sta impegnando nei lavori di ripristino e riqualificazione del quartiere, ora vorremmo avere buone notizie anche per le case comunali - dice un ex componente del comitato di quartiere, che preferisce restare anonimo -. Vivo con mia madre anziana, quando piove l'acqua gocciola nella sua camera da letto. È malata e ha bisogno di assistenza continua, la casa è malsana per colpa delle infiltrazioni, non l'aiuta a stare meglio. Per quanto riguarda gli interni degli appartamenti ci siamo occupati noi di rifare gli interni, quotandoci, per aggiustare pavimenti, bagni, finestre, scale ma se non si fanno interventi radicali nel tetto (spetterebbero al Comune perché sono palazzine di sua proprietà), è tutto inutile». Un altro inquilino dei palazzi vicini è nella stessa situazione. E aggiunge: «I palazzi andrebbero interamente rifatti, almeno le facciate perché degli interni ci siamo occupati noi. Sono da brivido. Questi palazzi sono divisi generalmente in 72 o 76 appartamenti. Le famiglie e soprattutto gli anziani sono tanti. Di questi appartamenti, alcuni sono stati riscattati, ma sono invendibili a causa dei lavori straordinari e di manutenzione infiniti, le mattonelle ballano a distanza di pochi anni dagli interventi e le infiltrazioni sono costanti. Si sommano l'umidità e l'esterno penoso».

Deserto intorno

Segnalata anche l'assenza di un'area verde e giochi per bambini. I lavori di riqualificazione e ripristino cominciati nei mesi scorsi sono interrotti da qualche settimana, lo stallo sembra essere legato al maltempo e a Enel. «L'impresario ci ha riferito che i lavori sono in pausa perché l'Enel dovrebbe togliere tutti i cavi elettrici volanti dalle palazzine - proseguono i due residenti -. I disagi riguardano anche la mancanza di parcheggi e marciapiedi praticabili. Con il Pnrr stanno rifacendo tutta via Ragazzi del '99, è una notizia positiva». Non è d'accordo il residente Salvatore Siotto: «È stata una follia istituire il senso unico in via Ragazzi del '99. Noi ci perdiamo per rientrare a casa, bisogna fare troppi giri, le attività commerciali hanno perso clienti e introiti dal punto di vista economico. Per i servizi ora si fa prima ad andare a Città Nuova che a 300 metri di distanza da casa. Per non parlare dei marciapiedi distrutti, le strade sempre interrotte. Ora chiudono i lavori e a breve riapriranno per far passare la fibra. Il cantiere aperto va avanti da sette anni».

L’assessore

Dal Municipio, Fabrizio Beccu, delega alla Visione urbana, fa sapere: «Per le case comunali di Monte Gurtei stiamo prevedendo 7milioni e mezzo che serviranno anche a sistemare tutto il rione».

