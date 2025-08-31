Tra carbonia e iglesias tutto rinviato 

Carbonia 1

Iglesias 1

Carbonia (4-3-3) : Floris, Fabio Mastino (1’ st Chidichimo), Gurzeni, Ponzo, Andrea Mastino, Hundt (35’ st Cocco), Artese, Nannini, Pavone (25’ st Coulibaly), Porcheddu, Melis. In panchina Saiu, Ollargiu, Serra, Tatti, Zonchello, Carboni. Allenatore Mannu.

Iglesias (4-3-3) : Slavica, Arzu, Crivellaro, Cancilieri, Fidanza, Abbruzzi (25’ st Mancini), Alvarenga, Frau, Costa, Edoardo Piras, Mecchetti. In panchina Murru, Alberto Piras, Daga, Pitzeri, Scanu, Pintus. Allenatore Murru.

Arbitro : Mulas di Cagliari.

Rete : pt 2’ Porcheddu; st 37’ Fidanza

Note : ammoniti Fidanza, Mecchetti, Cocco; spettatori 300.

Narcao. È un pari giusto quello emerso dal più classico dei derby: fra un Carbonia rinnovato e l’Iglesias termina 1-1 l’andata degli ottavi di Coppa Italia e gli allenatori Mannu e Murru hanno buoni motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno.

La gara

Sicuramente li ha il Carbonia, che passa al 2’ con uno dei suoi giocatori simbolo: fuga del giovane Artese sulla sinistra, palla insidiosa al centro su cui si fionda Porcheddu, appena rientrato dopo una stagione all’Ossese, per la deviazione vincente. Da questo momento, nonostante il caldo opprimente, inizia una bella gara. Al 20’ il raddoppio di Pavone è annullato per fuorigioco. Più Carbonia che Iglesias, in questa fase, benché gli ospiti sfiorino la rete al 40’ quando Hundt salva sulla linea sugli sviluppi di un corner. Allo scadere Alvarenga ha sul sinistro da una decina di metri la palla del pari ma il tiro è sbilenco.

Il secondo tempo

Nella ripresa la pressione dell’Iglesias cresce e a tratti è molto marcata, ma il Carbonia va vicino al raddoppio in contropiede. Non poche le circostanze insidiose nell’area dei biancoblù, fra cui la palla sparata alle stelle da Costa a porta vuota al 9’ dopo un cross difficile da addomesticare e, al 15’, la rovesciata alta sempre di Costa dopo una respinta di Floris. L’Iglesias spinge ma rischia: al 32’ il neo entrato Coulibaly non insacca poco dentro l’area su assist di Porcheddu, e sempre lui poi ruba palla al portiere ma è in posizione talmente defilata che non inquadra la porta vuota. Scatta la regola non scritta del calcio: pochi minuti dopo Mirco Fidanza, cresciuto nelle giovanili del Carbonia, pareggia raccogliendo una respinta corta del portiere.

