Tra calangianus e carbonia un pari che lascia tutto aperto 

Calangianus 2

Carbonia 2

Calangianus (4-3-2-1) : Forzati, Putzu, Vitetta (33’ st Tusacciu), Asara, Dombrovoschi, Secci (8’ st Sambiagio), Camara, Ruiz (19’ st Barbuio), Belloni, Ciganha, Del Soldato (38’ st Occhioni). In panchina Inzaina, Gori, Delogu, Fiorotto, Santoro. Allenatore P. Malu.

Carbonia (4-3-1-2) : Caroli, Adamo, Broglia, Cidichimo, De Vivo, Cordoba, Prieto, Omoregie (21’ st Dore, 38’ st Lambroni), Porcheddu, Basciu, Mancini (35’ st Giganti). In panchina Bigotti, Falletto, Lodde, Cocco, Allenatore Mingioni.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : 46’ pt e 24’ st (r) Del Soldato, 9’ st Basciu, 27’ st (r) Porcheddu.

Note : ammoniti Putzu, Omoregie. Angoli 3-1. Recupreo 2’-5’.

CALANGIANUS. Non si percepiva fisicamente ma la cappa playout aleggiava ieri sul “Signora Chiara”. C’era chi, come il Calangianus se ne voleva allontanare, chi invece, il Carbonia, a questa gara chiedeva di non interrompere il cammino per centrarli. Il pareggio, ad una prima lettura danneggia il Calangianus che, vincendo, avrebbe messo tra sé ed i playout un buon margine. Il Carbonia invece ha mantenuto invariate le sue possibilità. Dopo un’occasione per parte: al 24’ Basciu ed al 27’ Ciganha che colpisce la traversa, al 46’ passa il Calangianus con capitan Del Soldato. Vantaggio che potrebbe dare morale ai giallorossi che però vengono ripresi al 9’ da Basciu. A metà ripresa il primo dei due rigori decisivi: al 24’ trasforma Del Soldato. Tre minuti più tardi altro rigore, altro capitano ed è Porcheddu a mettere a segno.

RIPRODUZIONE RISERVATA