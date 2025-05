Tra caffè e peperoncino 15 chili di coca, madre e figlio in cella 

Roma. Ad Anzio i militari del reparto territoriale carabinieri di Aprilia, insieme a quelli della locale compagnia, hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna e un uomo, mamma e figlio di 71 e 34 anni, residenti a Nettuno, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo alla circolazione stradale i militari dell'Arma hanno fermato l'auto guidata dall'uomo e con a bordo anche la madre: nel corso delle verifiche, entrambi hanno assunto un atteggiamento tale da indurre i carabinieri ad eseguire una perquisizione. È bastato aprire il portellone posteriore per scoprire la presenza nel bagagliaio di due secchi in plastica contenenti panetti di cocaina termosaldati e intrisi di polvere di caffè e peperoncino, per complessivi 15 chilogrammi. Nel corso della perquisizione, estesa anche all'abitazione, è intervenuta anche un'unità cinofila. La sostanza stupefacente rinvenuta nel corso della perquisizione è stata sottoposta a sequestro e, nell'ambito delle disposizioni dell'autorità giudiziaria, sarà sottoposta alle previste analisi di laboratorio, quantitative e qualitative. Espletate le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria la donna è stata trasferita nel carcere di Roma Rebibbia, mentre l'uomo in quello di Velletri.

RIPRODUZIONE RISERVATA