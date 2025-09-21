VaiOnline
Al Borucca.
22 settembre 2025 alle 00:05

Tra Buddusò e Sant’Elena tante occasioni e quattro gol 

Buddusò 2

Sant’Elena 2

Buddusò (4-3-1-2) : M. Canu (41’ st Faralli), Vianna, Barilari; Cordoba, Scanu (41’ st Anane), Gomis, Sergio, Sambiagio; Balde, Seillane (16’ st G. Canu), Faye. In panchina Portello, Marrone, Maureddu, Ghisu, Uleri. Allenatore Terrosu.

Sant’Elena (4-4-2) : Sanna (43’ st Pisu), Giancarli, Pitzalis, Delogu (46’ st Minerba), Argiana, Mancusi, Cuccu, Pilleri, Floris (16’ st Tueto), Manca (41’ st Sanna Cocco), D’Agostino. In panchina E. Secci, Mura, A. Secci, A. Sanna. Allenatore Mura.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : pt 6’ D’Agostino; st 7’ Faye, 24’ Balde, 33’ Pitzalis.

Buddusò. Solo un punticino per il Buddusò, che al Borucca si fa bloccare sul pari da un discreto Sant’Elena. Partita bella e combattuta, i locali devono solo recitare il mea culpa per la mancata vittoria viste le occasioni da gol sciupate dai suoi attaccanti e gli interventi del portiere Sanna, bravissimo in varie occasioni e applaudito dal pubblico quando è stato costretto a uscire per infortunio. Al 2’ Balde si mangia un gol da due passi. Non sbaglia invece D’Agostino quando, al 6’, insacca alla prima occasione. Le punte dei padroni di casa prima del riposo sbagliano altre tre occasioni.

A inizio ripresa su angolo di Sambiagio arriva il pareggio con un gol di testa di Faye. Il Buddusò attacca con convinzione e al 24’ arriva il sorpasso: azione travolgente di Barilari e Balde trova finalmente lo spiraglio giusto. Al 30’ però Pitzalis in mischia pareggia per i quartesi. Ottima la direzione dell’arbitro Fonnesu.

