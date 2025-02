Tra Buddusò e Coghinas non ci sono vincitori 

Buddusò 0

Coghinas 0

Buddusò (3-5-2) : Cuguttu, G. Canu (28’ st Lautaro), Barilari, Cordoba, Allub, Abdolouie (15’ st Usman), Mandras, Pau (18’ st Masia, 35’ st Scanu), Marrone, Muggianu (40’ st Dem), Funaro. In panchina M. Canu, Diana, Hasaj, Barzaghi. Allenatore Terrosu.

Coghinas (4-4-2) : Perez, Serra, Melis, Ruiu, Tugulu, Fiorentino, Seu (1’ st Radovanivic), Greco, Criado, Val (1’ Basiato), Burrelli. In panchina Olmetto, Mateucci, Ligios, Paganelli. Allenatore Congiu.

Arbitro : Conteddu di Nuoro.

Buddusò. Ancora un pareggio tra le battistrada del girone B di Promozione, che quest’anno non riescono proprio a superarsi. Dopo i due in campionato, ieri è arrivato il terzo nella semifinale di andata in Coppa Italia: al Borucca il match è finito a reti bianche. Si decide tutto nel match di ritorno in programma mercoledì 5 marzo.

Entrambe le formazioni si presentano a ranghi ridotti: i due tecnici decidono di far riposare parecchi titolari e la gara forse tecnicamente ne risente un poco. Non certo dal lato agonistico, però, perché si rivela tiratissima fino al novantesimo. L’assenza di marcature è senza dubbio merito (o colpa) dei due portieri, in particolare di Perez (estremo difensore ospite), autore di un paio interventi di spessore. Ma anche Cuguttu ha dato sicurezza alla difesa locale.

