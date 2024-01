Tra breakdance e ballu tundu 

«Don Franco, possiamo andare in chiesa per girare un video sulla breakdance assieme al ballo sardo e alle launeddas?». Il parroco del paese, sempre ben disposto quando c’è da promuovere Villaputzu e le sue tradizioni, non ci pensa su due volte: «Volete unire la breakdance e le launeddas? Sono curioso anche io, comunque la piccola chiesa di San Nicola è a vostra disposizione».

Il video

L’ideatore del video è Fabio Medda, osteopata di professione e (anche) maestro di breakdance. Un video sperimentale «che contrariamente a quanto possa sembrare a un primo sguardo - spiega Medda - valorizza ancor più la tradizione sarda, il breaking cioè ha tante cose in comune col ballo sardo e io, dopo studi approfonditi, sto cercando di mostrarle a tutti. Si tratta di arricchire la tradizione, non di modificarla».

Assieme al parroco hanno fatto la loro parte tanti villaputzesi, a partire dal gruppo folk San Giorgio. Poi i giovani che frequentano la scuola di breakdance, il suonatore di launeddas Gianfranco Mascia, Matteo Pisanu con il cajon (strumento a percussione) e - anche se in questo caso è di Quartu - il fisarmonicista Augusto Ibba.

Mix di balli

Fabio Medda nel video dal titolo “Deu baddu sa mia, tui badda sa tua” interpreta un pastorello spesso rimproverato dal padre (interpretato da Giuliano Tramatzu, pastore di Villaputzu) perché pensa a ballare e non a dar da mangiare agli animali. Dopo l’ultimo rimprovero inforca un vespino rosso e, di nascosto, raggiunge la piazza dove si svolge la festa del paese. Sguardi di sfida - come talvolta capita tra compaesani mentre si gioca a “sa murra” - e poi ecco il ballerino-pastore che stupisce tutti esibendosi con la breakdance tra una sciampitta e l’altra ballata da Gustavo Garau, Philipe Diana e Mario Puddu. C’è anche il colpo di scena finale, col padre del ballerino-pastore che arriva alla festa, riprende il figlio («furria a domu») ma poi, anziché arrabbiarsi, inizia a cantare e improvvisare in sardo. Sempre tra gli applausi.

Lo studio

«C’è davvero una forte similitudine - chiarisce Medda - tra il breaking e la sciampitta ed è quello che ho voluto mettere al centro del video. In realtà questo è il secondo video sperimentale che produciamo, il primo risale al 2018. La tematica è complessa, c’è il rischio che mi si accusi di essere contro le tradizioni. Ecco, il mio messaggio è esattamente il contrario, sono gelosamente attento alle tradizioni».

L’ottima regia è di Alberto Masala e Serena Guidoni, la direzione audio e suoni di Antonio Navarra. «Medda - sottolinea Masala - ha un punto di vista molto singolare che viene messo in evidenza nel video, una forte similitudine cioè tra cultura hip hop e cultura del ballo sardo. Ma se ci pensiamo bene la Sardegna da sempre è un centro di fusione di diverse culture. Ci sono dei puristi che non gradiscono queste mescolanze che invece sono del tutto normali».

Il video, girato in gran parte lo scorso settembre, è stato ultimato pochi giorni fa ed è stato supportato da alcune attività commerciali di Villaputzu. Le musiche sono tutte originali, realizzate dagli stessi suonatori-compositori protagonisti del filmato. Oltre alla musica e alle tradizioni si punta a far vedere quanto Villaputzu sia bella e ricca di tradizioni: «La festa del paese tra mille luci - conclude l’osteopata-artista - è molto suggestiva e nelle immagini ricreiamo proprio questa atmosfera. D’altronde Villaputzu è la patria delle launeddas».

E adesso anche delle launeddas con la breakdance.

RIPRODUZIONE RISERVATA