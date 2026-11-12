Nuoro si prepara a vivere il fine settimana di “Mastros in Nùgoro”, la tappa cittadina di “Autunno in Barbagia”, in programma sabato e domenica. Saranno 110 i punti di interesse tra botteghe, musei, mostre, musica, laboratori e degustazioni, con il ritorno delle Cortes nelle botteghe dei maestri artigiani e uno degli appuntamenti più attesi: “Su Cojubìu Nugoresu”, la rievocazione dell’antico matrimonio nuorese. Le Cortes apriranno sabato alle 10. Alle 11, in piazza Satta, dimostrazioni dal vivo dei mestieri tradizionali, mentre alle 12, in piazza Su Connottu, degustazione guidata di vino e olio. Alle 17, a Santu Predu, appuntamento con “Addòbiu de Tenores”, esibizione dei quartetti di canto a tenore. Alle 18 spazio a “Còros in Mastros”, con i cori cittadini nei diversi luoghi della manifestazione. Alle 18.30, al museo della Ceramica entrerà nel vivo “Su Coiubìu Nugoresu” con l’allestimento dei doni nuziali e la serenata alla sposa. Alle 20 in piazza del Rosario musica e danze tradizionali e alle 21 in piazza Satta concerto dei Durusia & Cumpanzos. Domenica sarà ancora il matrimonio tradizionale. Alle 10.30, al museo della Ceramica, la vestizione e la benedizione della sposa. Alle 11.15 partirà da casa Ciusa il corteo dei parenti con i tradizionali canestri di pani e dolci. Seguiranno il cumbidu e il corteo nuziale andrà nella chiesa di San Carlo. Alle 12, in piazza Su Connottu, laboratorio e degustazione di birra artigianale. Alle 15 laboratorio di casadine, mentre alle 16, nel cortile di casa Deledda, “Cantamus Grassia”, concerto del Tenore Nugoresu. Alle 17.30, in piazza del Rosario, musica con i Menhir. Domenica sarà aperto “Il giardino dei bambini”, nell’ex casa Buscarini. Aperti i musei. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA