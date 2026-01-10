VaiOnline
Al Brugnera.
11 gennaio 2026

Tra Atletico e Pirri un derby di Cagliari con poche emozioni 

Atletico Cagliari 0

calcio Pirri 0

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Pani; Aretino, Littera, Marongiu, E. Secci; Ricciardi (29’ st Montisci), Sanna; Cuccu, Vacca (5’ st Caddeo), Pinna (26’ st Floris); Morello (25’ st Balloi). In panchina Polidetti, Berlucchi, Saba, A. Secci, Virdis. Allenatore Saba.

Calcio Pirri (4-3-3) : Mas. Sanna; Atzori, Usai, F. Loi, Pedditzi; Saadi, Corda (43’ st Mattana), Mar. Sanna; O. Loi (38’ st Catta), Porru (18’ st Lobina), Ojeda (25’ st Nenna). In panchina Serra, Banchero, Civile, Orrù, Pilo. Allenatore Meloni.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Note : ammonito Corda. Recupero 6’ pt - 5’ st.

Al Brugnera si conclude a reti bianche il derby fra Atletico Cagliari e Pirri. Una gara senza particolari emozioni e condizionata dal forte maestrale che ha limitato le giocate delle squadre.

In avvio gli ospiti sono più propositivi: al 7’ conclusione alta di Sanna dalla trequarti. Al 10’ ci prova ancora il numero undici da posizione defilata ma la palla termina fuori. Il Pirri pressa alto, l’Atletico prova a ripartire palla a terra. Al 26’ grande occasione per la squadra di Meloni: sponda in area di testa di Porru e rovesciata di Omar Loi che finisce alta di poco. Al 33’ Atzori calcia direttamente in porta dalla bandierina verso il primo palo, bravo Pani a respingere.

Al 40’ arriva la prima conclusione dei padroni di casa con una punizione di Pinna respinta con i pugni da Sanna. Nel recupero gli ospiti protestano con l’arbitro chiedendo una punizione indiretta in area per una presunta infrazione del portiere.

Al 7’ della ripresa il tiro dalla bandierina di Pinna termina sull’esterno della rete. Al 12’ arriva l’occasione più nitida per i padroni di casa: ancora il numero dieci scappa sulla sinistra e crossa al centro per Morello che calcia a botta sicura ma Sanna è miracoloso di piede. Al 15’ Cuccu manda la palla fuori di poco su una punizione dai venticinque metri.

Al 20’ Pinna serve in area Littera che calcia alto. Al 32’ ci prova Nenna su punizione da zona defilata, Pani blocca. Nel recupero l’Atletico non concretizza con Secci e Caddeo, che mandano la palla fuori.

