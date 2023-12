Tra Atletico e Lazio primato in palio 

Madrid. «Raggiungere gli ottavi di Champions? È stato un miracolo. L'Atletico è di una categoria diversa rispetto a noi. Ma ce la giochiamo lo stesso». Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si presenta così nella conferenza stampa della vigilia del match delle 21 (Sky Sport) in casa dell'Atletico Madrid, ultimo impegno dei gironi di Champions League, decisivo per stabilire il primo posto del raggruppamento. «L'ambiente laziale è devastante, non parlo del club dove si sta benissimo, ma com'è contornato: vengono create delle aspettative che sono inarrivabili anche per chi le innesta, e questa crea frustrazione», si lamenta ancora Sarri. «C'è insoddisfazione perenne, mentre sulla sponda opposta fanno fuochi d'artificio. Per noi non è naturale andare negli ottavi, negli anni 2000 è successo due volte».

I biancocelesti trovano un vecchio amico come Diego Simeone, che nella Liga sta volando (è a 5 punti dal real ma con una gara in meno) e vuole qualificarsi con il miglior piazzamento: «Il primato nel gruppo», dice a Sky l'ex centrocampista della Lazio, «è importante per la società, quella contro i biancocelesti sarà una partita dura. La Lazio sta facendo una buona Champions. Morata? È cresciuto personalmente, per questo sta facendo questa stagione».

Lui che dal 2011 allena i Colchoneros (con i quali ha stabilito il record di panchine e ha appena rinnovato il contratto) non esclude un futuro con una squadra italiana italiano. «So che un giorno tornerò ad allenare in Italia», conferma.

