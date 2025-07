Tra arte e natura, a Ulassai “risiede” il Sedicente Moradi 

È in corso a Ulassai la terza residenza d'artista con il toscano Sedicente Moradi, nell’ambito di Legarti, il programma che mette in relazione arte contemporanea, paesaggio e partecipazione delle comunità. «La pratica di Moradi si nutre di un dialogo diretto con la natura: un approccio nomade e mimetico che attraversa territori e materiali, trasformando legno, radici e tessuti vegetali in creature totemiche e architetture effimere», spiegano dal Comune. Le sue opere nascono in situ e restituiscono al paesaggio nuove possibilità di lettura. Una grande installazione collettiva, che intreccia materiali organici raccolti in loco e si radica nel vissuto di chi ha scelto di costruirla insieme. Durante la residenza sono previsti appuntamenti aperti al pubblico pensati per condividere con la comunità il processo di creazione, il pensiero dell’artista e il futuro delle opere. Domani alle 18.30 al Borgo dell’Arte, l’artista condurrà La Tela del Ragno, un workshop partecipativo. Martedì 15, l'inaugurazione e la presentazione delle opere.

