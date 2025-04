Tra arresti ed evasioni oltre 40 anni in prigione 

Dopo una vita così pericolosa, può apparire quasi un miracolo che la morte sia arrivata, per malattia, solo dopo l’83esimo compleanno. Ma quasi metà della sua non breve esistenza, Graziano Mesina l’ha trascorsa in carcere. Oltre 40 anni di detenzione, intervallati dalle evasioni e da alcune scarcerazioni, tra cui quella per la grazia ricevuta dal Quirinale.

Gli esordi

Il primo arresto è del 1956: Mesina, 14enne, è trovato in possesso di un fucile rubato. Poi nel maggio 1960, da poco maggiorenne, finisce di nuovo in manette per aver sparato in un luogo pubblico: è anche l’occasione per la sua prima evasione, dalla caserma dei carabinieri. La prima condanna invece, a 16 anni, arriverà per il tentato omicidio, il 24 dicembre 1961 in un bar di Orgosolo, di un pastore che avrebbe tentato di incastrare i fratelli Mesina per il sequestro di un commerciante di Berchidda. Mentre sconta la pena a Nuoro, nel settembre 1962 si fa ricoverare all’ospedale San Francesco, da cui riesce a fuggire. In latitanza uccide in un bar Andrea Muscau, che riteneva responsabile della morte di suo fratello Giovanni, delitto per cui – dopo un nuovo arresto – verrà condannato a 24 anni.

L’evasione più spettacolare avviene l’11 settembre 1966 dal carcere di San Sebastiano a Sassari: in pieno giorno, con lo spagnolo Miguel Atienza salta dal muro di cinta del penitenziario. I due giungono in taxi a Ozieri, poi condividono una lunga latitanza nella quale mettono a segno vari sequestri: tra gli altri quello, l’11 maggio 1967, del commerciante Peppino Capelli (rilasciato dietro pagamento di un riscatto).

Lunga detenzione

Morto Atienza a Osposidda, Mesina è fermato il 27 marzo 1968 durante un controllo di polizia a Orgosolo. Trasferito di frequente tra vari penitenziari della penisola, di lui si sentirà riparlare il 20 agosto 1976 per l’evasione dal carcere di massima sicurezza di Lecce. Il 16 marzo successivo viene trovato dalle forze dell’ordine in un appartamento in Trentino; nel frattempo aveva anche avuto modo di partecipare al sequestro di un industriale nelle Marche.

Il 12 aprile 1985 non rientra in carcere a Vercelli dopo un permesso per fare visita al fratello. Ma sei giorni dopo i carabinieri lo arrestano in un appartamento di Vigevano, dove si era nascosto con una ragazza che gli scriveva in cella. Dopo un totale di 29 anni di detenzione, nell’ottobre 1991 gli è concessa la libertà condizionale e va a vivere ad Asti; l’anno dopo avrà un ruolo (mai del tutto chiarito) nelle trattative per la liberazione, l’11 luglio, del piccolo Farouk Kassam, rapito a gennaio. Libertà revocata però il 4 agosto 1993, dopo il ritrovamento in casa sua di alcune armi: sospettato di preparare nuovi sequestri, finisce in carcere a Voghera. Diventerà il primo italiano condannato all’ergastolo per il cumulo di altre pene. Graziato nel 2004 e nuovamente arrestato nel 2013, dopo l’ultima latitanza tra il 2020 e il 2021 viene rinchiuso nel carcere di Nuoro e, dal giugno 2022, nel penitenziario milanese di Opera, dal quale, ormai gravemente malato, uscirà solo il giorno prima di morire.

RIPRODUZIONE RISERVATA