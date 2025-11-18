Tra archeologia e natura, trekking nel Sentiero Primitivo 

Cinque chilometri tra bellezze archeologiche e naturali lungo il territorio di San Vito con partenza dal Km 49,2 della vecchia Statale 125 (direzione Burcei). È il “Sentiero Primitivo” di San Vito, un percorso realizzato e collaudato pochi giorni fa dal Gal-Sgt (Gruppo di azione locale) con fondi regionali (costo complessivo: 135mila euro). Un sentiero dedicato ai turisti e agli amanti delle passeggiate.

Il primo a lanciare l’idea è stato il consigliere comunale Danilo Melis, assieme all’associazione Limen Sarrabus Gerrei di cui fa parte: «La soddisfazione è grande – sottolinea Melis – un grazie al sindaco Marco Antonio Siddi, agli assessori Gian Piero Cuccu e Stefano Scroccu e agli uffici che hanno sposato e condotto con passione questo progetto. Ora San Vito può vantare un'infrastruttura turistica moderna, legata alle sue risorse e potenzialità, e soprattutto a costo zero per il Comune».

I lavori hanno riguardato la sistemazione del vecchio sentiero esistente con partenza, appunto, dalla vecchia 125 e arrivo al monumento de Su Presoni (tomba dei giganti) dopo poco più di cinque chilometri. Spazio anche alle persone con bisogni particolari: tra le altre cose sono stati realizzati settecento metri di sentieri accessibili ai non vedenti. E poi parcheggi, aree di sosta, giochi, segnaletica e pannelli informativi. Un passo importante, insomma, per incrementare l’offerta turistica di San Vito e migliorare l’accessibilità del territorio. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA