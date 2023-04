Tra alte falesie traforate e stoici ginepri scheletrici Sulle tracce segrete dei mitici caprai acrobati 

Il canyon di Bacu Mudaloru fu scavato nei calcari del Supramonte millenni fa, quando il livello del mare era più basso e torrenti montani solcavano l’altopiano. Per raggiungere questa gola remota bisogna lasciare l’auto nell’altopiano di Golgo, cuore del territorio di Baunei, individuando le indicazioni per l’escursione che porta a Ispuligidenie, più nota come Cala Mariolu.

Viene talvolta da immaginarsi come si debba presentare, vista dal mare, la cangiante tessitura dei paesaggi sardi. Se si decidesse di seguire una mappa delle coste si potrebbe ad esempio partire da Olbia e sgranare, come un rosario, la successione verso sud delle insenature e dei porticcioli, i nomi delle frazioni marinare e delle foci dei fiumi. Giunti a metà della costa orientale, quasi all’improvviso, questa placida successione svanisce: alte falesie calcaree si innalzano invalicabili, traforate di grotte e orlate di enormi ginepri scheletrici e contorti. La costa diviene inaccessibile, con rare insenature abbracciate da pareti vertiginose mentre, alle loro spalle, lunghi canyon feriscono l’altopiano. È nel Golfo di Orosei, dove il Supramonte precipita nel mare, che la costa sarda trova forse la sua massima espressione. Qui, nel dedalo delle falesie, una stretta fenditura si affaccia al Tirreno, proponendo una piccola spiaggia rocciosa, meno evidente e famosa delle vicine Goloritzé e Mariolu, ma proprio per questo più selvaggia e interessante.

Bacu Mudaloru

Si comincia così a camminare su una grossa carrareccia, lasciandosi alle spalle l’altopiano basaltico di Golgo mentre le rocce calcaree, frantumate dai passaggi e dall’erosione, cominciano a tintinnare sotto i piedi. Olivastri e ginepri annosi sovrastano il sentiero, mentre la vista si lascia tentare dai profili spezzati delle cime più lontane, tagliate da una serie impraticabile di gole e creste.

Piredda

Il mare ancora non si vede, nascosto da una svolta del sentiero, ma si svela bruscamente appena si arriva in località Piredda. Qui, verso nord, si scorge l’intaglio di un canalone, posto come una cornice ad inquadrare il profilo del golfo e il lontano abitato di Cala Gonone. Bacu Mudaloru si presenta così, appena accennato, un dettaglio che rivela all’occhio esperto la direzione da seguire. Si abbandona così la traccia principale che prosegue in direzione di Ispuligidenie, perdendo quota per pietrosi affluenti dove rimangono pochi segni dell’allevamento dei maiali. Ben presto si arriva infatti sul greto del torrente fossile, dove un esile filo conduce al centro delle pareti, erede di una grande mulattiera che un tempo i carbonai percorrevano verso il mare.

Il canyon

Man mano che si prosegue le pareti si innalzano proponendo una gotica successione di guglie, grotte, cenge e alberi cresciuti in posizioni impossibili. Un’ansa della gola svela un carrubo di proporzioni monumentali che con la sua ombra protegge ancora le capre selvatiche. Non lontano, antiche rovine raccontano di epoche ormai dimenticate: forse sono stati i pastori che le abitavano a lasciare su queste pareti i segni del loro passaggio. Se si lasciasse il fondo del bacu si scoprirebbero infatti passaggi arditi che vincono, con logica alpinistica, le verticalità delle pareti, spesso aiutandosi con tronchi di ginepro posti precariamente sul vuoto. Questi passaggi erano necessari per raggiungere le capre più riottose, quando queste andavano a rifugiarsi nei recessi più inaccessibili, o per cercare il bene più prezioso di questi luoghi carsici: l’acqua.

Un anfiteatro di rocce

Ancora una svolta del percorso e Bacu Mudaloru si rivela improvviso nella sua magnificenza, mentre il cammino si interrompe su un salto di roccia sospeso su un enorme anfiteatro. Le verticali falesie della gola si aprono sul mare scuro e profondo, mentre i falchi della regina tracciano nel vuoto i loro inesplicabili percorsi, rincorrendosi con grida stridule. Il salto di roccia è vinto da un ponte di rami di ginepro, un iscalone che mostra i segni della sua passata grandezza, quando era utilizzato perfino dai muli gravati dai sacchi di carbone.

Verso il mare

Si prosegue al centro del vasto anfiteatro roccioso, stretti tra le pareti e grosse franate ghiaiose, seguendo l’antica mulattiera. Questa si perde nell’ultimo tratto tra strette pareti, dove giganteschi alberi di fico celano le ultime rocce prima degli scogli. Qui si apre la verticale e stretta insenatura di Portu Mudaloru: un tempo si trovava in questo luogo una vasta aia carbonile che permetteva il carico nella stretta insenatura, dove solo poche barche riuscivano ad attraccare. Nel 2007, una immensa frana ha colmato il fondale, cancellando ogni opera umana, ma regalando ai visitatori una piccola spiaggia rocciosa, posta tra le falesie che si aprono in fondo in un enorme grottone. Un luogo straordinario per riposarsi e tirare il fiato, prima di ripercorrere i propri passi od avventurarsi nell’universo di cenge e passaggi dei pastori che circondano l’insenatura.

