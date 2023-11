Tra Agnese e Cesare un amore lungo sessant’anni 

Passare tutta la vita insieme è l’auspicio di ogni coppia di sposi e Cesare Ollusu e Agnese Gulleri, 84 anni entrambi, ci stanno riuscendo dato che oggi festeggiano le nozze di diamante, 60 anni di matrimonio. I due si conobbero intorno ai 20 anni e si sposarono il 23 novembre del 1963 nella parrocchia di Santa Barbara di Sinnai, paese natio della donna. «Ci siamo conosciuti nel paese di Agnese, quando io andavo a far visita ai parenti che vivono lì e ci siamo innamorati subito», racconta Ollusu che nella sua vita ha svolto diversi lavori tra cui il rappresentante di corredi, l’operaio in un’azienda elettrica e l’agricoltore.

Dopo le nozze il trasferimento a Samatzai, dove vivono ancora oggi godendosi il meritato riposo, senza però abbandonare alcune abitudini come la sveglia presto, intorno alle 5.30, e alcune passioni come il quotidiano e la Vespa, che ha più di 40 anni, per Cesare e la lettura di un buon libro per Agnese. A chi gli chiede quale sia il segreto per nozze così lunghe, Ollusu risponde senza esitazione che «erano altri tempi, ma sicuramente andiamo d’accordo perché ci completiamo e ci comprendiamo a vicenda». La loro è una famiglia numerosa, ma molto unita come sottolineato dalla coppia, composta di nove figli - cinque femmine e quattro maschi - e sei nipoti. «Sono stati dei genitori severi, in particolare mamma, però ciò che li lega e che li ha sempre legati è sicuramente l’amore, il rispetto, ma soprattutto molta pazienza» racconta Maria Bonaria, prima figlia della coppia.

RIPRODUZIONE RISERVATA