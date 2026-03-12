VaiOnline
Vela.
13 marzo 2026 alle 00:34

Tra 420 e Windsurfer a Cannigione e Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Weekend (e non solo) intenso per la vela sarda. A Cannigione scatta la I Coppa Italia dei 420, probabilmente il doppio più conosciuto, con l'organizzazione del Club Nautico Arzachena. Sono ben 102 le barche iscritte, tutti ragazzi tra i 15 e i 19 anni, provenienti da tutta Italia con una partecipazione anche di equipaggi stranieri, svizzeri, ucraini e irlandesi. Anche perché la regata è valida per le selezioni agli Europei e Mondiali che quest'anno saranno rispettivamente in Slovenia e in Francia a luglio. Il Comune di Arzachena ci vede soprattutto le circa 300 persone in arrivo e ha volentieri patrocinato l’appuntamento, sostenuto dagli assessorati di Sport e Turismo della Regione. Nove gli equipaggi sardi in gara, tutti della Lega Navale Italiana: sei della sezione di Olbia, con il coach Daniele Murru che ha puntato forte sulla classe 420, tre di quella di Cagliari. Lunedì la conclusione.

Windsurfer al Poetto

Domani e dopo, invece, le acque del Golfo degli Angeli ospiteranno il Trofeo Gian Franco Gessa, regata nazionale della classe Windsurfer organizzata per il sesto anno di fila dal Windsurfing Club Cagliari, alla memoria dell’indimenticabile velista e socio storico del circolo, scomparso nel febbraio 2020 all’età di 87 anni. Oltre 40 gli atleti provenienti da tutta Italia, con un’ampia rappresentanza di windsurfisti cagliaritani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 