Tra 420 e Windsurfer a Cannigione e Cagliari 

Weekend (e non solo) intenso per la vela sarda. A Cannigione scatta la I Coppa Italia dei 420, probabilmente il doppio più conosciuto, con l'organizzazione del Club Nautico Arzachena. Sono ben 102 le barche iscritte, tutti ragazzi tra i 15 e i 19 anni, provenienti da tutta Italia con una partecipazione anche di equipaggi stranieri, svizzeri, ucraini e irlandesi. Anche perché la regata è valida per le selezioni agli Europei e Mondiali che quest'anno saranno rispettivamente in Slovenia e in Francia a luglio. Il Comune di Arzachena ci vede soprattutto le circa 300 persone in arrivo e ha volentieri patrocinato l’appuntamento, sostenuto dagli assessorati di Sport e Turismo della Regione. Nove gli equipaggi sardi in gara, tutti della Lega Navale Italiana: sei della sezione di Olbia, con il coach Daniele Murru che ha puntato forte sulla classe 420, tre di quella di Cagliari. Lunedì la conclusione.

Windsurfer al Poetto

Domani e dopo, invece, le acque del Golfo degli Angeli ospiteranno il Trofeo Gian Franco Gessa, regata nazionale della classe Windsurfer organizzata per il sesto anno di fila dal Windsurfing Club Cagliari, alla memoria dell’indimenticabile velista e socio storico del circolo, scomparso nel febbraio 2020 all’età di 87 anni. Oltre 40 gli atleti provenienti da tutta Italia, con un’ampia rappresentanza di windsurfisti cagliaritani.

