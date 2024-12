Tournée nelle chiese del coro degli alunni 

Sarà un Natale in musica nella scuola paritaria Monumento ai Caduti di via del Redentore, con i bambini protagonisti della programmazione natalizia stabilita dall’amministrazione. Il coro degli alunni andrà infatti in scena con due concerti il 19 dicembre alle 19 alla chiesa di San Giovanni Battista de La Salle e il 21 alle 18 alla chiesa del Santissimo Redentore. Il tour, però, non finisce qui, perché ad attendere gli scolari ci saranno altre due tappe: il 28 dicembre a Sanluri, alle 16.30 presso il Teatro della Casa, e il 4 gennaio a Pirri, alle 18 alla chiesa di San Giuseppe.

