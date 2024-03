Tournée in Spagna con l’Uruguay per Nandez 

L'infortunio di giovedì costringe Mina a saltare la gara di questo pomeriggio a Monza, ma mette anche a rischio la convocazione con la nazionale colombiana per le due amichevoli contro Spagna (a Londra) e Romania (a Madrid). Il difensore, che si è fermato per un fastidio al polpaccio sinistro, spera di poter rispondere alla chiamata dei “Cafeteros”, ma soltanto dopo che i due staff medici del Cagliari e della Colombia si saranno consultati.

Gli altri

Niente playoff europei per Wieteska, che paga le panchine col Cagliari. Sarà invece al suo posto Hatzidiakos per lo spareggio della Grecia con il Kazakhstan. Volo transoceanico in vista per Lapadula, che col Perù del neo ct Fossati giocherà le amichevoli con Nicaragua e Repubblica Dominicana. In partenza anche Luvumbo (in amichevole con l'Angola contro Marocco e Comore), Nandez (amichevoli in Spagna con l'Uruguay contro i Paesi Baschi e la Costa d'Avorio), Shomurodov (qualificazioni mondiali dell'Uzbekistan in un doppio confronto contro Hong Kong), gli azzurrini Prati e Oristanio (qualificazioni europee dell'Under 21 italiana contro la Lettonia e la Turchia). (al.m.)

