Monserrato.
18 dicembre 2025

Tour virtuale al tempo della guerra 

Nel bunker della Casa della cultura un museo sull’ex aeroporto militare 

La Monserrato di cento anni fa rivive grazie alla realtà aumentata. Non è fantascienza, ma un progetto del Comune in collaborazione con l’Università di Sassari, che ha portato nelle casse dell’amministrazione 80mila euro per realizzare un museo interattivo sull’ex aeroporto militare, inaugurato il 20 settembre 1919 dove ora si trova il polo sportivo del Comparto 8.

Tuffo nel passato

Un percorso turistico virtuale e immersivo, che a brevissimo sarà ospitato alla Casa della Cultura e sarà accessibile a tutti su prenotazione. I fondi arrivano dal Next Generation Eu, per un intervento che mira a trasformare «un luogo simbolo della memoria collettiva come l’ex aeroporto militare in un vivace polo di attrazione turistica, educativa e comunitaria attraverso un uso strategico e innovativo del digitale», si legge nella presentazione del progetto.

Concretamente funzionerà in questo modo: alla Casa della Cultura, che ospita al suo interno un bunker antiaereo perfettamente conservato, sarà allestita una sala interattiva con pannelli digitali e visori VR. Indossando i caschi per la realtà virtuale si verrà catapultati negli ambienti della prima metà del Novecento, tra gli hangar e i rifugi, riscoprendo con i propri occhi come appariva il primo aeroporto militare della Sardegna. Nell'ambito del progetto saranno organizzati anche workshop e percorsi didattici per le scuole. In futuro, infine, si studia la realizzazione di un percorso fisico dal bunker dell’ex casa del fascio agli hangar ancora in piedi nel Comparto 8.

Materiali e tecnologie sono già stati selezionati, ma l’iniziativa è aperta: con un avviso pubblicato sul proprio sito, il Comune invita chiunque sia in possesso di documenti, fotografie, ricordi, testimonianze e interviste che riguardino il periodo bellico e l'area dell'Ex Aeroporto, a contribuire all’ampliamento del patrimonio culturale, fornendo alla Monserratoteca video o scansioni di quanto si possiede.

L’assessora

«È molto importante ricordare che l’aeroporto non ha avuto solo finalità belliche ma anche civili», spiega l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Prima che entrasse in funzione quello di Elmas, lo scalo era utilizzato anche dagli aerei normali, e la prima compagnia italiana del dopoguerra, l’Airone, è entrata in servizio qui. Il nostro aeroporto ha un'importante storia di guerra ma anche di pace e di avanguardia».

