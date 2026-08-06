Tour turistico con i podcast geolocalizzati 

Un viaggio audio fra bellezze del litorale, oasi naturalistiche, sport e tradizioni. Nasce il canale “Quartu Sant’Elena - oltre il mare”, una serie audio ideata per guidare i viaggiatori alla scoperta del patrimonio culturale, naturale, ed enogastronomico quartese. Un itinerario geolocalizzato in 10 episodi, aperto da ieri nella prima piattaforma al mondo di travel podcasting Loquis.

«La produzione, e conseguente pubblicazione, dei podcast è un altro tassello che si aggiunge all’interno della cornice del piano della comunicazione previsto nel Piano strategico del turismo approvato di recente dall’amministrazione - spiega il vicesindaco e assessore al Turismo Tore Sanna -. Un tassello importante che mette insieme informazioni e percorsi conoscitivi del nostro territorio e della nostra comunità».

Il racconto parte dai 26 chilometri di costa, dal Poetto fino alle calette di Sant’Andrea e Flumini, la bellezza di Mari Pintau, Kal’e Moru e Geremeas. Non solo: tra le principali tematiche approfondite nella serie audio ci sono il Parco di Molentargius, il Nuraghe Diana e le Batterie Faldi sul promontorio di Is Mortorius. Spazio anche all’arte dei forni nell’antico centro urbano - con i tipici coccoi e civraxiu in primo piano insieme alla tradizione dolciaria a base di mandorle - alle chiese romaniche e alla Basilica di Sant’Elena, al seicentesco Ex Convento dei Cappuccini, sino alla vocazione sportiva. «Un’ulteriore vetrina per la città», conclude Sanna, «che rende un utile e importante servizio ai nostri ospiti e ai turisti».