Tour tra ospedali, un’odissea 

Curarsi in Sardegna è una continua sfida. Lo sa bene Flavia Meloni, 55 enne di Ortueri, trapiantata di fegato. Ora attende in Lombardia un intervento chirurgico per un’ernia vertebrale. «Tutto è iniziato il 21 gennaio - racconta - ero in Lombardia. Nonostante non fossi in perfetta forma fisica, ho fatto rientro nell’Isola. Ho accusato dolori lombari, ho preso antidolorifici. L’indomani ho guidato a fatica fino a Sedilo. Qui ho trascorso la notte, alle 7 del mattino dopo sono stata accompagnata in ambulanza all’ospedale San Martino di Oristano. Non mi reggevo in piedi». Iniziano problemi e un tour tra ospedali: «Resto nell’andito fino alle 20, vengo visitata dopo ore, imploravo aiuto. Dopo esami frettolosi mi viene detto che non avevo nulla».

Altri disagi

A tarda notte torna a Sedilo, ma non sta bene: «Alle 5 del mattino è arrivata la guardia medica che mi ha somministrato degli antibiotici. Ho pensato di fare ritorno a Ortueri. Dovevo ripartire il 26 per Linate». Il giorno della partenza, nuovo viaggio in ambulanza, stavolta al San Camillo di Sorgono: «Dopo una lastra il medico ha detto che i problemi erano legati alla protesi che ho al ginocchio: un chiodo era fuori sede». Sorgono dispone il trasferimento a Nuoro, ma non c’è possibilità di farlo in ambulanza. Al San Francesco è accompagnata da amici. Le confermano che i problemi partano dalla protesi. «Ho cercato di spiegare che avevo tutt’altro, mi hanno ignorato, rimandandomi in piena notte a casa, da dove il 27, pur dolorante, sono ripartita per Elmas e Milano. Mi hanno portato sull’aereo in braccio». Trascorre due giorni all’ospedale di San Donato Milanese, in un andito in condizioni igieniche precarie: «Solo l’arrivo di mia figlia e la minaccia di chiamare i carabinieri hanno fatto sì che mi venisse fatta una Tac, da cui è emersa un’ernia vertebrale» . Finisce al Policlinico di Milano, per 12 giorni: «Non c’erano ambulanze, i miei cari hanno dovuto provvedere al trasporto. Sono stata curata. Ora sono a Lodi, sono in lista d’attesa per l’intervento. La sanità lombarda non è più quella di una volta, ma quella sarda è un disastro. Chiunque sia presidente della Regione deve metterci mano».

