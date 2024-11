Tour tra le chiese storiche 

Le storiche chiese di Guspini in una ricerca di quattro studentesse della facoltà di Architettura di Cagliari. Nell’anno del romanico in Sardegna, Sofia de Ponte, Elisa Usai, Lisa Serra, Marina Noli, tutte ventenni, hanno iniziato il loro lavoro dal tempio dedicato a Santa Maria.

«Studiamo la chiesa utilizzata dai templari, analizziamo ricerche di tanti studiosi che hanno avuto parte nei vari restauri che si sono susseguiti nel tempo. Le scoperte e i recuperi dei materiali utilizzati in quest’edifico sono importanti, bisogna tener conto delle parti sostitute perché rovinate per capire la sua storia». La ricerca è poi proseguita con la visita alla chiesa di San Nicolò. «Alcuni tratti architettonici - proseguono le studentesse – non sono comprensibili completamente per cui sono necessari altri studi. Per esempio: il portale principale, attualmente in restauro, con la sua modanatura araba, con le sue fattezze, esprime elementi di cultura islamica. Bisogna capire, approfondire, per comprendere le testimonianze della fede millenaria di una comunità che è andata formandosi dopo il 1200. Preziosi reperti e, soprattutto, la cronologia degli interventi sull’edifico e la descrizione dei materiali rinvenuti possono documentare scoperte insperate, ricche di committenze e periodi di decadenza. I reperti sostituiti possono favorire l’allestimento museografico capace di testimoniare la storia attraverso studi particolari con nuove tecnologie e fornire importanti notizie del passato».

Lo studio è condotto nell’ambito della rassegna dedicata al Romanico in Sardegna, un’iniziativa nata dalla fondazione “Sardegna isola del Romanico” per volontà dei Comuni detentori dei beni monumentali e dell’associazione culturale Itinera Romanica-Amici del Romanico.

Un lavoro che punta alla valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio finalizzato a preservare e promuovere l’articolato sistema di Cammini della fede e della sua rete di itinerari già meta di rilevanti flussi di pellegrini e visitatori.

