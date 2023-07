Tour tra le abitazioni in rovina 

Nuoro è una città che si divide tra ripresa e abbandono, lo si può notare dal centro storico alla periferia. Al primo posto nella classifica degli immobili degradati, secondo i cittadini, c’è l’ex mulino Gallisay abbandonato dal 1962. Gli storici rioni di San Pietro e Seuna sono costellati da strade e edifici fatiscenti, come casa Fadda: passata da essere un gioiello ricco di vita a locale comunale abbandonato. Per non parlare della chiesa di san Carlo con le spoglie di Francesco Ciusa e la copia bronzea de “La madre dell’ucciso”, che dopo un restauro lunghissimo ha nuovi problemi di umidità. Tutta via Chironi è impresentabile a partire dal rudere accanto a casa Ciusa sino all’enorme stabile di tre piani (oltre 1000 metri quadri) che arriva a via Roma, disabitato, privo di finestre, invaso da piccioni e topi che rosicchiano le tende rimaste, come se il tempo si fosse fermato tragicamente.

Centro storico

Camminando tra le vie più o meno strette di Santu Predu, si notano tanti ruderi. Stessa situazione nelle stradine che portano a piazza Sebastiano Satta, piazza Crispi e nelle vicinanze del museo Man, dove i volatili sembrano essere diventati gli unici residenti. A Seuna, nel vicoletto che conduce verso via Istiritta, una casa completamente abbandonata conserva al suo interno manuali di diritto: si possono leggere ancora i titoli da una finestrella in legno ormai distrutta dal tempo. Un altro esempio, verso via Ballero, è l’ex sede dell’Aspal, vandalizzata e incendiata due volte. Altri esempi si trovano nella vicina via Trieste. Si aggiungono l’ex Tribu chiuso, la casa di Sebastiano Satta, al centro di tante polemiche, e lo stabile accanto. A proposito di giganti dell’Atene sarda, l’abbandono si fa sentire persino attorno al museo deleddiano, dove nemmeno la forza del premio Nobel è riuscita a far da stimolo per un recupero degli stabili comunali, o per quei ruderi che necessitano di un recupero immediato.

Aperture temporanee

Ci sono anche gli immobili che aprono occasionalmente, ma che potrebbero essere sfruttati tutto l’anno come la casa di Francesco Ciusa, quella dei Contrafforti, la Porta del parco. Si prosegue con l’apri e chiudi delle abitazioni e dei negozi del corso Garibaldi sino a piazza Vittorio Emanuele, tra tentativi di vendita falliti; sino ad arrivare al palazzo di fronte all’hotel Grillo, di proprietà dell’Inps. Ci sono anche immobili di proprietà di Area, come quelli accanto all’Ailun in via Pasquale Paoli o l’ex caserma dei vigili urbani, vuota dal 2014. La lista è lunga: se ne contano almeno un centinaio tra pubblici e privati. Nuoro, città che ha dato i natali ad illustri personaggi della storia e della cultura sarda, sembra destinata alla rovina, almeno guardando gli edifici dimenticati.

RIPRODUZIONE RISERVATA