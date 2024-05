Tour tra i veterani del mercato 

Prezzi più bassi e prodotti locali. Sono due delle tante ragioni che ogni lunedì e sabato mattina spingono centinaia di guspinesi a ritrovarsi in via Oristano per il mercatino settimanale.

L’offerta

Decine di banchi carichi di ogni genere di merce: frutta, verdura, fiori, formaggi, salumi, abbigliamento, casalinghi, giocattoli e oggetti di artigianato. Si può comprare di tutto. «I nostri prodotti arrivano dalle campagne della zona e sono coltivati da noi, annaffiati con le acque del Leni. Le piante non sono trattate con medicinali per cui i frutti sono genuini», assicura Mauro Pinna di Villacidro rivenditore di frutta e verdura e veterano del mercato. Poco più in là, altri due volti storici: sono le sorelle Ignazia a Teresa Fadda: «La gente viene da noi perché facciamo i torroni come li faceva nostra nonna quando aveva iniziato l’attività, oltre 150 anni fa. Siamo rimaste fedeli alle ricette antiche e usiamo solo miele e mandorle locali». In molti seguono lo stesso itinerario tutte le settimane: visitano i commercianti di fiducia, riempiono le sporte e tornano a casa in tempo per pranzo. «Vengo per comprare la frutta e la verdura, in questo mercato sono sicuro che la merce non è d’importazione», sottolinea Antonio Lisci, pensionato di 72 anni. Nell’area stazionano due camion frigo dove Francesco Siddi e Raimondo Frau, di Quartu Sant Elena, vendono prodotti ittici sardi. Anche Giorgio Puddu e Gabriella Pusceddu, di Quartu, vendono pesce: «Abbiamo clienti fissi che apprezzano i nostri prodotti e i prezzi bassi». Tra questi, Maria Congiu, pensionata guspinese: «Compro i pesci nel mercato perché sono a buon prezzo. Faccio una scorta per tutta la settimana».

Nota stonata

Non solo alimentari. In via Oristano è possibile anche acquistare piante e fiori. «Oggi ho bellissime primule, begonie, ciclamini e molti vasi di piante grasse e tropicali», sono le parole di Sergio Aru, negoziante di Guspini. «Avevo iniziato a cucire gli abiti di Carnevale – dice Maria Cadeddu che vende scampoli e stoffe – adesso il cucito è il mio passatempo preferito». Tra i tanti aspetti positivi, qualcuno storce il naso per una nota stonata: la mancanza dei bagni pubblici, dopo la chiusura per il Covid non sono più stati riaperti.

