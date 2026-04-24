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Carbonia.
25 aprile 2026 alle 00:33

Tour tra buche e perdite d’acqua 

Le segnalazioni a Comune, Area e Abbanoa cadono nel vuoto 

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C’è una Carbonia di serie A, quella dei milionari progetti di recupero urbano realizzati, in corso o in rampa di lancio. E c’è una Carbonia di serie B, quella in cui per tappare una pericolosa buca stradale in tempi ragionevoli, riparare (o far riparare) una perdita, aggiustare una staccionata diventa missione impossibile. E resta argomento fumoso da molti anni anche a chi spettino le mansioni (cioè se al cantiere comunale, alla municipalizzata Somica, a soggetti esterni) e in base a quali prassi.

Le criticità

Alcuni casi (che chiamano in causa anche Abbanoa e Area) sono evidenti. In via Logudoro, strada di rilievo extraurbano (vi transitano i pullman Arst) da febbraio c’era una buca larga mezzo metro e profonda circa 15 centimetri. Soltanto ieri pomeriggio sono arrivati gli operai del Comune. «Ma è impensabile – afferma Giorgio Garau, residente in zona – che abbiano fatto passare tutto questo tempo: i veicoli scansavano quella voragine allargandosi sull’altra corsia ma i veri rischi in questa e altre zone sono per i motociclisti». Decine le segnalazioni per la maxi perdita (in questo caso è Abbanoa a contendere lo scettro al Comune) in via Cannas: «Saranno stati persi migliaia di litri di acqua – fa notare Franco Curreli, pensionato di via Gallura – viene da pensare che di pari passo con i grandi progetti regni fra i vari enti il disinteresse per problemi minori che fanno diventare straordinari». Poco prima, via Lucania, una buca considerevole dà il benvenuto fra corso Iglesias e l’asfalto nuovo della stessa strada.

Le segnalazioni

Di buche il Comune ne ha di certo rappezzate diverse negli ultimi mesi, ma ne ha lasciate intatte altrettante. Chiedere a chi abita a Is Gannaus: «Di recente è stata asfaltata una stradina interna, malconcia, ma in realtà al servizio di una manciata di famiglie - afferma Sara Perra – poi appena si esce dal paese si fa lo slalom fra le voragini e ci si rode il fegato perché avvicinandosi a Is Urigus, territorio di San Giovanni Suergiu, la strada rasenta la perfezione». Fra i palazzoni di via Ospedale (qui comanda Area) i crateri lunari sono diventati parte del paesaggio. Ma la buca è democratica, eccola anche nel cuore della città, come in piazza Matteotti, non profonda ma emblematica perché fra il Municipio e la chiesa San Ponziano. Cresce in profondità quella di via Liguria, si allargano quelle della rotonda di via Ospedale (anche in questo caso veicoli costretti a cambi di corsia), sono storiche quelle di via Montenegro e all’inizio di via Satta. Da quest’ultima strada ci si affaccia in viale Gramsci dove non cambia da 15 anni una situazione che tre Giunte non hanno risolto: «È totalmente saltata la pavimentazione di sanpietrini all’incrocio con via Istria – afferma Marianna Cossu, commessa di un negozio – ma adesso magari ci mettiamo mano noi». L’idea potrebbe affascinare anche qualche artigiano volenteroso per la staccionata a pezzi dal 2021 della casa della Domotica. Idem per la pavimentazione della piazzetta di via Lombardia.

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