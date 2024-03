Tour tra arte e poesia nei siti archeologici 

Arte e poesia nei siti archeologici del territorio. Arriva anche a Quartu “Matrilineare connections”, un percorso poetico teatrale ispirato alla Dea Madre e ambientato nella natura, organizzato dall’associazione culturale Ananché e sostenuto dal Comune.

Il via martedì 26 marzo all’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, con un simposio sulla valorizzazione del ruolo dell’arte e del fare arte all'interno della comunità e della società del domani, e sulla promozione di reti di sostegno tra donne e associazioni, legate a iniziative artistiche. Il pomeriggio, sarà dedicato alla proiezione dei cortometraggi prodotti dall’associazione. “Matrilineare connections” proseguirà dal 16 aprile al 4 giugno con un laboratorio teatrale itinerante: 5 incontri gratuiti tra il Nuraghe Diana, Sa Dom’e Farra, Casa Olla, Casa Arcoiris e alcuni parchi. Ospite d’eccezione Luciana Percovich, scrittrice e attivista dei diritti delle donne.

RIPRODUZIONE RISERVATA