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08 aprile 2026 alle 00:38

Tour, storie e musica sul Francescanesimo 

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Sarà dedicato al Francescanesimo a Cagliari la nuova tappa, in programma oggi, del percorso artistico-culturale KAR EL – La Città di Dio, firmato dalla Casa di Suoni e Racconti.

Le tappe

Si partirà alle 18 da Piazza Mercede Mundula, punto panoramico che si affaccia su una delle vedute più suggestive della città, con il tour culturale guidato “A bellu a bellu – sulle tracce di San Francesco d’Assisi”.

A seguire, nella chiesa di Santa Rosalia (via Torino), luogo che custodisce le spoglie di San Salvatore da Horta, alle 19:30, andrà in scena lo storytelling “Il Francescanesimo a Cagliari” con l’archeologo Mauro Dadea e il ricercatore storico Maurizio Pretta.

Alle 20, infine, si terrà il concerto narrativo “Porta Significatione - NeoOratorio” dedicato a San Francesco D'Assisi scritto e diretto da Andrea Congia e dedicato al Santo patrono d’Italia. A dar voce al testo saranno i performer Elisa Zedda, Elga Maccioni, Marco Secchi (che costituiscono per l’occasione il gruppo del Living Canvas) e il musicista Andrea Congia (autore e regista dello spettacolo). Parole e musica saranno rivestite dalle videoscenografie curate da William Lenti e Walter Demuru.

Come fare

Per partecipare al tour culturale guidato è previsto un ticket di 10 euro mentre l’ingresso per assistere allo storytelling e al concerto narrativo sarà libero con offerta. È però consigliato prenotare scrivendo alla mail traparolaemusica@gmail.com oppure chiamando al numero 345 3199602.

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