Tour-spettacolo: Pogacar coglie  la vittoria n. 100 

Rouen. Uno spettacolo stellare con i tre giganti ancora davanti a tutti: a Rouen, traguardo della quarta tappa del Tour de France, Tadej Pogacar si prende la rivincita su Mathieu Van der Poel (che l’aveva battuto a Boulogne-sur-Mer), con Jonas Vingegaard ancora terzo. Una volata ristretta dopo che lo sloveno e il danese, i due grandi favoriti per il successo finale, avevano sbriciolato il gruppo sulla Rampe Saint Hilaire (800 metri al 10% volati a 25 kmh!). L’olandese dell’Alpecin ottiene il risultato minimo: conserva grazie al conputo dei piazzamenti la maglia gialla che gli consentirà di partire per ultimo oggi, nell’attesissima crono di 33 km a Caen Il favorito sarà il campione mondiale e olimpico Remco Evenepoel, ieri 7° a 3”, che è rientrato nella top 10 in classifica (9° a 58” da Pogacar e Vdp e a 1’06” da Vingegaard).

Cifra tonda

Il campione del mondo della Uae Emirates ha fatto lavorare la squadra perché voleva fortemente questo successo. L’ha ottenuto (grazie a un monumentale Almeyda che nel finale ha chiuso ogni tentativo di attacco degli avversari) ed è il 18° al Tour, il dodicesimo nel 2025 ma soprattutto il centesimo in carriera: un traguardo che soltanto Eddy Merckx e Beppe Saronni erano stati capaci di raggiungere prima dei suoi 26 anni e 9 mesi d’età. Oggi non indosserà la maglia iridata (è campione del mondo in linea, non a cronometro) ma quella a pois degli scalatori, che si è ripreso dopo averla “prestata” per un giorno al suo compagno Tim Wellens.

Giro grandi firme

L'olandese Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia Women, la Vezza d'Oglio-Trento di 122 km. La campionessa europea ha preceduto Josie Nelson (Picnic PostNL) e l’iridata Lotte Kopecky (SD Worx). Anna Henderson (Lidl-Trek) rimane in maglia rosa, con Elisa Longo Borghini (Uae) 3ª a 31”. Oggi la quarta, cruciale frazione, da Castello Tesino a Pianezze (Valdobbiadene) di 142 km con arrivo in salita. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA