Tour, scintille in salita tra Pogacar e Vingegaard  

Alla fine tra i due litiganti è spuntato il classico terzo incomodo. Terzo come il successo per la Spagna in questo Tour de France: Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ha vinto la 14ª tappa del Tour de France, la Annemasse-Morzine Les Portes du Soleil, di 151,8 km, scattando nella discesa finale. Ha approfittato del lungo duello tra la maglia gialla Jonas Vingegaard e il suo rivale Tadej Pogacar (Uae) per andare da solo al traguardo, mentre lo sloveno dopo aver tentato vari attacchi ha conquistato in volata il secondo posto davanti al danese, che ora lo precede di 10” in classifica, con Rodriguez 3° a 4’43”. I 2” persi all’arrivo dal capitano della Jumbo-Visma, sono stati compensati da 3” guadagnati sullo Joux Plane, in una volata fortemente condizionata dalla presenza delle moto che hanno frenato il tentativo di attacco dello sloveno. Vingegaard ha così incrementato di 1” il vantaggio in classifica, aggiungendo alla maglia gialla anche quella a pois di miglior scalatore. Per quella aveva provato a inizio tappa anche Giulio Ciccone, passando primo sui due colli iniziali, nel corso di una fuga alla quale la Jumbo non ha lasciato nessuno spazio.

Oggi il trittico alpino di chiude con un altro tappone: da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blanc, con arrivo in salita dopo 179 km conditi da 4483 metri di dislivello e tante salite (5 gpm).

