Tour sardo per Carmela Scotti e i misteri di Firenze di Cossu  

Villacidro ed Elmas

Per il ricco calendario di appuntamenti del programma Aspettando il Dicembre Letterario VIII edizione dedicato al tema Ri-Connessioni, organizzato dall’associazione culturale Il club di Jane Austen Sardegna, arriva l’autrice Carmela Scotti che per la prima volta in Sardegna racconterà ai lettori il suo nuovo romanzo “Del nostro meglio” (Garzanti). Due gli appuntamenti. Carmela Scotti sarà stasera a Villacidro, alle 18.45, al Caffè Letterario e dialogherà con Giuditta Sireus, direttrice artistica del club Jane Austen Sardegna. Domani l’incontro è alle 18.15 alla libreria dell’aeroporto di Elmas. La scrittrice dialogherà con la giornalista Claudia Sarritzu. L’ingresso ai due appuntamenti è gratuito e aperto a tutti; è consigliata la prenotazione scrivendo all’email segreteria@janeaustensardegna.com o su Whatsapp al numero 3403327050.

Cagliari Poetto

Domenica al Fico d’India prosegue la rassegna letteraria Librodindia con il giovane autore Davide Cossu. Appuntamento alle 11.30 sul lungomare Poetto (fronte ospedale Marino) con l’autore del romanzo storico “Il quinto sigillo”, edito da Newton & Compton, che ha riscosso un ampio successo di pubblico e critica. A dialogare con lo scrittore cagliaritano i colleghi Valeria Usala e Francesco Abate. Organizza la libreria InKentro. La storia: Firenze, la culla del Rinascimento, è bagnata di sangue. Durante il delicatissimo concilio ecumenico un delegato greco, appena ventenne, precipita dalla cupola di Santa Maria del Fiore. Cosimo de’ Medici incarica subito Leon Battista Alberti, noto per il suo ingegno acuto, di indagare.

