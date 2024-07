Tour, Roglic si ritira Oggi sfida sui Pirenei 

Il Tour de France arriva al cospetto di uno dei giudici più severi, il Tourmalet, senza uno dei quattro principali indiziati per il successo finale. Ieri, prima ancora che la 13 tappa, Agen-Pau, prendesse il via per consegnarsi dopo 165,3 km alla seconda volata vincente di Jasper Philipsen, La Red Bull Bora aveva già comunicato la notizia più temuta: Primoz Roglic, forse all’ultimo assolto credibile al successo che gli manca (ha vinto Giro e Vuelta), ha dovuto arrendersi alle conseguenze della banale caduta di giovedì. Durante la corsa (condizionata dal vento che ha spaccato il gruppo) si è ritirato Juan Ayuso (Covid), uno dei gregari della maglia gialla.

Dopo la volata del belga dell’Alpecin e l’ennesimo secondo posto in carriera di Wout Van Aert (Visma), la classifica non è cambiata, se non per le due posizioni scalate da chi era dietro Roglic e Ayuso. All’attacco dei Pirenei, Tadej Pogacar (Uae), ieri nono!, ha 1’06” di vantaggio su Remco Evenepoel (Soudal) e 1’14” su quello che per molti è il vero favorito, il campione uscente Jonas Vingegaard (Visma). Staccati gli altri ma, d’altronde, chiunque al di fuori di loro tre salirà sul podio di Nizza lo farà da outsider. Oggi da Pau si va sui Pirenei: arrivo in salita fuori categoria a St. Lary Soulan Pla d'Adet dopo 151,9 km e le scalate di Tourmalet e Hourquette d’Ancizan.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) in 52.40’58”, 2. Remco Evenepoel (Bel, Soudal- QuickStep) a 1’06”, 3. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a bike)a 1’14”, 4. Joao Almeida (Por) a 4’20”, 5. Carlos Rodriguez (Spa) a 4’40”, 6. Mikel Landa (Spa) a 5’38”, 7. Adam Yates (Gbr) a 6’59”, 8. Giulio Ciccone (Ita) a 7’36”.

RIPRODUZIONE RISERVATA