Tour polacco per promuovere la grotta 

Inizia subito a dare i primi frutti il protocollo d’intesa firmato nella grotta di San Giovanni tra il parco Geominerario (e con esso gli 86 Comuni della rete ed i relativi siti) e la miniera di sale di Wieliczka in Polonia, big del turismo ricettivo da 1,5 milioni di visitatori all’anno. Il consorzio Natura Viva Sardegna, gestore della grotta transitabile più lunga al mondo, ricambierà subito la visita fatta dallo staff polacco della miniera di sale: «Dall’1 al 3 dicembre - spiega il presidente del consorzio Fiorenzo Casti - visiteremo Cravocia, Poznan e Varsavia insieme alla Regione nell’ambito del workshop promozionale Roadshow Buy Italy. Insieme ad altri 14 gestori di siti presenteremo le nostre bellezze ai principali buyers polacchi». Lo staff del consorzio arriverà qualche giorno prima per firmare un accordo d’intesa diretto con i gestori della miniera: «Noi - aggiunge Casti - faremo una presentazione dei risultati degli studi scientifici triennali effettuati all’interno della grotta e della tecnologia, che ha impressionato lo staff polacco, usata per rendere interamente multimediale e cablato ogni anfratto del nostro monumento naturale. Per quel che ci riguarda cercheremo di carpire ogni segreto gestionale del sito in modo da rendere più internazionale il nostro».

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