SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Domusnovas.
08 ottobre 2026 alle 00:29

Tour polacco per promuovere la grotta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inizia subito a dare i primi frutti il protocollo d’intesa firmato nella grotta di San Giovanni tra il parco Geominerario (e con esso gli 86 Comuni della rete ed i relativi siti) e la miniera di sale di Wieliczka in Polonia, big del turismo ricettivo da 1,5 milioni di visitatori all’anno. Il consorzio Natura Viva Sardegna, gestore della grotta transitabile più lunga al mondo, ricambierà subito la visita fatta dallo staff polacco della miniera di sale: «Dall’1 al 3 dicembre - spiega il presidente del consorzio Fiorenzo Casti - visiteremo Cravocia, Poznan e Varsavia insieme alla Regione nell’ambito del workshop promozionale Roadshow Buy Italy. Insieme ad altri 14 gestori di siti presenteremo le nostre bellezze ai principali buyers polacchi». Lo staff del consorzio arriverà qualche giorno prima per firmare un accordo d’intesa diretto con i gestori della miniera: «Noi - aggiunge Casti - faremo una presentazione dei risultati degli studi scientifici triennali effettuati all’interno della grotta e della tecnologia, che ha impressionato lo staff polacco, usata per rendere interamente multimediale e cablato ogni anfratto del nostro monumento naturale. Per quel che ci riguarda cercheremo di carpire ogni segreto gestionale del sito in modo da rendere più internazionale il nostro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Arborea

«Vado avanti, non vinceranno loro»

l S. Pinna, V. Pinna
L’assessora: controllo pubblico garantito anche senza la maggioranza delle quote nella holding

Fusione avanti, monta la polemica

Manca: nessuna retromarcia. Pais (Lega) e Sorgia (FdI): cedono agli speculatori 
La protesta.

Alunni in sciopero a Monserrato

Mauro Todde
L’appuntamento

Dalle sale dell’ammiraglio alla villa di Couelle, i tesori segreti dell’Isola

Nel weekend il Fai apre decine di edifici e monumenti solitamente chiusi al pubblico 
Ciro Auriemma
Monumenti aperti.

Tour a Quartu tra musei e chiese

Giorgia Daga
Il caso

Migranti, gli sbarchi accendono la polemica

Protestano i sindaci. Zedda (Cagliari) attacca la premier sulla sicurezza 
L’inchiesta

Garlasco, dal Ris silenzio su altri due esami

Le prime analisi scientifiche e i reperti distrutti al centro delle nuove indagini 