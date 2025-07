Tour, Pogacar è già in modalità gestione 

Non sempre si può (o vuole) vincere e fare il “Cannibale”. Il rischio è di non farsi amare dal resto del gruppo e allora, per una volta, l'importante è controllare la corsa magari andando comunque sul podio. Così ha fatto ieri Tadej Pogacar, che nel “tappone” pirenaico con tante montagne da scalare (Tourmalet, Aspin, Peyresourde, Supersagneres) si è accontentato di battere il rivale Jonas Vingeaard nello sprint per il secondo posto, lasciando la vittoria al 25enne olandese Thyman Arensman, in fuga dal mattino, scattato sulla seconda salita arrivato solitario sul traguardo con 1'08” di vantaggio su Pogacar e 1'12” su Vingegaard. Così alla fine la maglia gialla ha guadagnato un po' di terreno (6” sul danese) anche stavolta e in classifica generale ha 4'13" su Vingegaard e 7’53” sul tedesco Florian Lipowitz, 5° al traguardo).

Evidentemente non in perfette condizioni, si è ritirato sul Tourmalet il belga Remco Evenepoel, quando era già stato staccato.

L’impresa

Con la maglia gialla già ipotecata, ieri tutti hanno cercato di lavorare per i rispettivi obiettivi di contorno. Il friulano Jonathan Milan ha sfruttato l’occasione dello sprint intermedio dopo 70 km per rafforzare la leadership in una classifica a punti minacciata da Pogacar (251 contro 223). Lo stesso ha fatto la maglia a pois Lenny Martinez per cercare di conquistare da francese la classifica degli scalatori che adesso lo vede primo con 60 punti, 8 in più di Pogacar. Ieri 22enne figlio d’arte ha tentato l'impresa solitaria andando a prendersi la prima piazza sul Gpm storico del Tourmalet. Poi, spinto da un'incredibile cornice di pubblico, è riuscito a scollinare in testa anche sul Col d'Aspin, prima di lasciarsi riprendere dal resto dei fuggitivi: con Simon Yates e l'americano Sepp Kuss, lo spagnolo Carlos Rodriguez, il norvegese Tobias Halland Johannessen (unico in classifica), il francese Valentin Paret-Peintre e il neerlandese Thymen Arensman. Quest’ultimo è scattato da solo sul penultimo gran premio della montagna, il Col de Peyresourde, lanciandosi in perfetta solitudine verso l'ultima ascesa di giornata e la vittoria. Pogacar ha messo i suoi a dettare il ritmo, al punto da riguadagnare terreno e poi risucchiare chi era dietro ad Arensman, come Felix Gall. Quando, a 3 km dalla, Vingegaard ha rotto gli indugi, alla maglia gialla è bastato seguirlo e regolarlo in volata, dando l'impressione, una volta di più che questo Tour abbia già un vincitore. Alle loro spalle, nell’ordine Gall (a 1’19”), Lipowitz (1’25”), Onley (a 2’09”, nuovo 4° in classifica) e Roglic assieme all’ex maglia gialla Healy (2’46”). In classifica soltanto i primi tre inseguitori hanno meno di 10’ di ritardo e manca ancora una settimana. Oggi possibile giornata da fuga nella 15ª tappa, da Muret a Carcassonne di 169,3 km.

