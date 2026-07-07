Tour, parole e note al Villaggio Pescatori 

Un tour culturale guidato, uno storytelling e un concerto narrativo. Sono le tre tappe dell’ottava serata di Kar El – La Città di Dio, firmato dalla Casa di Suoni e Racconti, oggi al Villaggio Pescatori di Giorgino.

Si parte alle 18.30 da viale Pula 32 (nel Villaggio Pescatori, fronte ristorante Non Solo Mare) con A bellu a bellu, sulle tracce di Sant’Efisio, organizzato in collaborazione con Trip Sardinia e con il ricercatore Maurizio Pretta.

Alle 20, nella Chiesa di Nostra Signora di Fatima, lo storytelling “Le periferie del mare”, coordinato da Maurizio Pretta, con l’archeologo Mauro Dadea, per una riflessione sulle Chiese del Borgo e le zone lagunari occidentali della città.

Infine, alle 20.30, si terrà il concerto narrativo Mutetus a Otu Frames - Attraverso lo Schermo scritto e diretto da Andrea Congia, trasposizione scenica del nuovo racconto dell’universo narrativo nato all’interno del progetto Kar El e che, tra distopia, surrealismo e teologia, cerca di raccontare una Cagliari del futuro. In scena gli attori e performer Carlo Porru, Marta Proietti Orzella e Marco Secchi, il musicista Andrea Congia e il poeta estemporaneo Piero Fenu accompagnato dal duo basciu e contra Mei-Manca. Parole e musica saranno rivestite dalle videoscenografie curate da William Lenti e Walter Demuru.

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