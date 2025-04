Tour of the Alps, sprinta Ciccone Amstel: “Pogi” 2° 

Dopo la sorprendente vittoria di Mattias Skjelmose nella Amstel Gold Race di domenica (in volata sui favoritissimi Tadej Pogacar e Remco Evenepoel), la Lidl-Trek ha festeggiato anche ieri. Merito di Giulio Ciccone che si è imposto a San Lorenzo Dorsino dopo 148,5 km, nella prima tappa del Tour of the Alps. Ha preceduto in uno sprint ristretto l’austriaco Felix Gall (Decathlon Ag2r). Oggi la 2ª tappa, Mezzolombardo-Sterzing di 178 km con tanta salita, come nella caratteristica della corsa dell’Euregio, test in preparazione del Giro d’Italia.

Tornando alla “corsa della birra”, il danese (incredulo) ha beffato sul traguardo per pochi centimetri il campione del mondo, che si era involato a 47 km dall’arrivo in compagnia di Julian Alaphilippe. Il crollo quasi immediato del francese lo ha costretto a una fatica supplementare e favorito. a una decina di km dall’arrivo, il rientro di Remco Evenepoel e dello stesso Skjelmose, che erano usciti dal gruppetto al suo inseguimento. Nella volata tra gli inseguitori, ancora un quarto posto (dopo Fiandee e Roubaix) per il belga Wout Van Aert. Domani la Freccia Vallone. ( c.a.m. )

