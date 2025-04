Tour of the Alps a Storer, domani Liegi 

L'australiano Michael Storer (Tudor) ha vinto, anzi dominato il Tour of the Alps. La quinta e ultima frazione, con partenza e arrivo a Lienz (Austria), è andata al francese Nicolas Prodhomme (Decathlon Ag2r), che a 28 anni ha conquistato il suo primo successo da professionista davanti al 18enne connazionale e compagno di squadra Paul Seixas. Terzo a 29” il tedesco Emil Herzog, primo italiano Mattia Bais, 5° a 1'18”. Secondo nella classifica generale alla partenza della tappa, Storer ha staccato a 38 chilometri dal traguardo Thymen Arensman (Ineos), che era leader dopo il successo nella quarta tappa. Storer (Tudor), secondo nel 2022, ha concluso la tappa ottavo e in classifica si è imposto con 1’33” sull’olandese. Quarto Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 5’09”.

Ancora Tadej-Remco

Domani è in programma l’ultima classica monumento di primavera, la 111ª edizione della Liegi-Bastogne-Liegi di 252 km, con le sue terribili côtes . Lo sloveno Tadej Pogacar e il belga Remco Evenepoel, che hanno vinto le ultime quattro edizioni (due ciascuno) della “Doyenne” sono ancora i grandi favoriti.

RIPRODUZIONE RISERVATA