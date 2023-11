Tour nell’ex colonia dimenticata 

Fu costruita negli anni ’60, quando l’attività mineraria era nel pieno del suo fermento, e accoglieva durante le vacanze estive i figli dei dipendenti della miniera di Monteponi: era la colonia Beneck, un grande stabile immerso nella natura di uno dei versanti del Marganai in località Bingia. Ad oggi il suo importante ruolo sociale è soltanto un ricordo sbiadito e quel che rimane è lo scheletro di un edificio imponente abbandonato all’incuria e quasi inarrivabile per via di una vegetazione che funge da barriera naturale.

Il passato

Vent’anni fa l’ex colonia Beneck tornò alla ribalta dei fatti di cronaca per un presunto (mai confermato) interessamento di una società veneta di albergatori disposti ad acquisirla dall’ente diocesano Odarsi che, come spiegano dall’ufficio dell’Economato della Diocesi d’Iglesias, è ancora la proprietaria dell’immobile.

Nessun imprenditore veneto ha poi effettivamente concluso un affare che l’allora

presidente dell’associazione “Italia Nostra” Stefano Priola, aveva definito fuori da ogni logica: «Perché si aprivano le porte a nuovi colonizzatori. La storia del nostro territorio ci insegna che avrebbero potuto guadagnare per poi scappare e lasciare solo terra bruciata. - spiega Priola - Lo dissi in quel periodo e lo ribadisco ancora oggi, l’ex colonia Beneck rappresenta un’importante testimonianza del nostro passato, della nostra identità e dovrebbe essere acquisita da Forestas, per far parte del parco naturale Marganai-Oridda. La mia proposta non è mai stata presa in considerazione e si è preferito lasciarla nello stato di abbandono più completo. Per la bellezza del luogo in cui è collocata, potrebbe essere trasformata anche in un albergo turistico, gestito però dalle nostre realtà».

L’attività

Terminata l’attività estrattiva, la colonia venne dismessa e la sua funzione per anni fu quella di accogliere attività di aggregazione, fra le quali i campi scout: «Nell’ultimo eseguito vi partecipai con il Gruppo Iglesias 1, fu nei primi anni 80 - racconta l’ex sindaco d’Iglesias Pierluigi Carta - L’edificio fu costruito dalla Poa (pontificia opera d’assistenza) ed il promotore fu don Onorino Cocco, che portò avanti tutte le attività finché poté. Quando non riuscì più ad occuparsene il luogo fu letteralmente abbandonato. Già nell’ultimo campo scout le condizioni di vivibilità erano importanti, senza acqua e corrente, persino arrivarci a piedi era difficoltoso». Sulla possibilità di una valorizzazione dell’area, dell’immobile e di quello che ha rappresentato, Carta non ha dubbi: «È una proprietà privata per la quale i proprietari per decenni si sono totalmente disinteressati. Si possono immaginare i più grandi progetti, ma se la volontà è quella di non privarsene, rimangono solo delle ipotesi».

