Tour nella strada dimenticata:  «Da 60 anni senza asfalto, marciapiedi e illuminazione» 

In via Aspromonte l’asfalto è arrivato diversi anni fa. Poi il nulla. Così le venti famiglie che vivono oramai da sessant’anni in via della Sila, a San Michele, restano praticamente le uniche a dover convivere con fango e pozzanghere quando piove, polvere quando c’è caldo ma anche senza marciapiede e illuminazione pubblica. Eppure questa strada, sulla carta ancora terreno privato, viene utilizzata da tutti come strada pubblica, così come le confinanti via delle Langhe (accesso per alcune attività commerciali) e via Mandrolisai (un brevissimo tratto, da via Cornalias, interrotto dai palazzi per poi riprendere dall’altra parte degli edifici e proseguire fino a via Emilia). «E noi che ci abitiamo», sottolinea Piero Campesi, uno dei residenti, «paghiamo tutte le tasse comunali».

La speranza

Le battaglie portate avanti in questi ultimi decenni sono state vane, indipendentemente dal colore politico delle giunte comunali che si sono succedute. Ora l’ennesimo appello a questa amministrazione e questo Consiglio comunale. E uno spiraglio si sarebbe aperto: l’inserimento della zona all’interno del Puc in attesa di un progetto per il risanamento dell’area. Con la speranza che finalmente anche la lingua di cento metri di via della Sila possa trasformarsi in strada, con marciapiede e lampioni pubblici.

I disagi

Campesi mostra le condizioni disastrose del tratto di strada. «È possibile vivere in queste condizioni nel 2025?» La storia di via della Sila e dei suoi abitanti inizia negli anni 50 con le prime costruzioni. L’abusivismo iniziale è stato subito sanato. Ma la strada è rimasta sempre proprietà di privati, così come un terreno incolto davanti alla fila delle abitazioni. Un’area suddivisa in lotti proprietà di molti eredi. «Abbiamo realizzato a nostre spese il sistema fognario», aggiunge Campesi. Per il resto, sotto il tratto di strada bianca ci sono gli impianti elettrici, le tubazioni dell’acqua e le linee della fibra. «Abbiamo fatto tanti appelli e portato avanti dialoghi con le varie amministrazioni. Anche perché la strada, considerata privata, deve essere lasciata libera per il transito pubblico. Per ora non si è mai trovata una soluzione. Eppure paghiamo tutte le tasse: vorremmo essere trattati come cittadini invece siamo dimenticati», conclude Campesi. Una speranza può arrivare dal Puc approvato poche settimane fa: la zona sarebbe stata inserita nel Piano e dunque potrebbe essere riqualificata. «Speriamo sia la volta buona». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA