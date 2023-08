Tour nella piscina dimenticata 

Quarant’anni di promesse, diciannove in attesa dell’acqua - mai arrivata - e oltre due milioni di euro di opere eseguite e inutilizzate. «Una vergogna», protestano i residenti di San Michele, con lo sguardo rivolto alla piscina di via Abruzzi, dove, nella vasca perennemente a secco, l’unica traccia di vita è il giaciglio di qualche disperato. Perché, annunci a parte e al netto delle buone intenzioni, la struttura continua a essere un monumento al degrado e all’abbandono.

Siringhe e rapine

Non basta la rete metallica: l’ingresso è facilmente consentito dal varco laterale. Oltre è un cumulo di rifiuti, con decine di siringhe e di bottigliette di metadone posizionate accanto a un Cristo in croce sistemato sulle scale. Pezzi di eternit, lo scheletro di una tv, scarpe, e rifiuti di ogni tipo sbucano fuori dal grande albero di fico; tutt’attorno regna l’abbandono. «Stendiamo un velo pietoso», taglia corto l’edicolante Aldo Porcu. «Qui non controlla nessuno. Pensi che venerdì scorso un uomo mascherato ha tentato di rapinarmi alle 5 e venti del mattino», racconta. «Grazie a Dio non è successo nulla: sono riuscito a mandarlo via con una testata e ho presentato denuncia. Ma è la terza volta in tre anni», dice esasperato. E non è il solo: «La realtà è che ci si ricorda delle periferie soltanto quando servono voti. Poi si continua a riqualificare il centro senza pensare che altrove c’è chi paga le tasse esattamente come tutti gli altri», interviene Anna, 88 anni, residente «purtroppo» nel quartiere «abbandonato».

Storia infinita

Tutto inizia nel 2004, quando l'allora assessore ai Lavori pubblici Raffaele Lorrai stanzia oltre due milioni di euro per realizzare il primo centro polivalente del rione. A luglio 2007 arriva il via libera della Commissione, un anno dopo la Giunta approva il progetto del primo lotto. Si aggiudicano i lavori la Pmm Costruzioni e la Sarcobit: la struttura prende forma ma dopo qualche mese la Sarcobit fallisce. La Pmm procede da sola, sino alla rescissione del contratto per «grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali». Viene fatta una nuova gara d’appalto, siamo nel 2017, l’allora assessore comunale ai Lavori pubblici Gianni Chessa esulta parlando di imminenti lavori e di vittoria per il quartiere. Ma nessuno festeggia e si arriva a inizio 2019, con la firma del contratto con la Promosport, annunciato dal Comune (Giunta Truzzu). La formula è quella del project financing, con mezzo milione d’investimento del Comune, e un anno circa di lavori a cura del privato che dovrebbe mettere un ulteriore milione e 200mila euro. Ma è tutto fermo.

Il Comune

«Una struttura che avrebbe rivitalizzato tutti il quartiere, con un’importante funzione anche sociale, ma che di fatto si è trasformata in una cattedrale nel deserto per lungaggini burocratiche non certo per inadempienze dell’amministrazione», dice il presidente del Consiglio Edoardo Tocco. «È una ferita aperta, perché io stessa sento parlare di questo progetto da quando ero ragazzina», premette l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «Come Comune abbiamo fatto tutto ciò che era di nostra competenza, siamo attualmente davanti a uno stallo dovuto alla necessità di rivedere gli accordi di gestione con il privato, al quale abbiamo chiesto un nuovo piano economico per verificare se vi è ancora la convenienza per l’amministrazione. Sarà mia cura richiedere una nuova bonifica dell’area, in attesa di poter festeggiare, spero quanto prima, con i cittadini».

