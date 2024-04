Tour nella piazza della vergogna 

Un alberello di Natale in plastica, dimenticato da mesi all’ingresso, è l’unico segno di decoro. piazza Medaglia Miracolosa, civico numero 7. Il portone è sfondato, il citofono non funziona. Le scale sono al buio, i muri scrostati. Fili scoperti, vetri rotti. La prima rampa si conclude davanti ad una porta blindata con i sigilli della Questura. “Appartamento sottoposto a sequestro preventivo”, si legge. E in zona non sarebbe l’unico. «Motivi di droga», allarga le braccia un’inquilina.

Il degrado

La donna vive con la madre ultraottantenne. «Entri, entri, venga a vedere com’è ridotta casa nostra». Le infiltrazioni d’acqua hanno annerito le pareti del bagno. Anche in cucina la muffa regna sovrana. «Sono ormai 13 anni che abito qui», si sfoga, «ho fatto una marea di segnalazioni. Sono venuti una volta sola, per cambiare un tubo, ma il problema non è stato mai risolto in maniera definitiva».

E se le case comunali cadono letteralmente a pezzi, in piazza è anche peggio. Il degrado è davvero impressionante: cumuli di rifiuti e scarti edilizi, asfalto divelto dalle radici delle piante, pini pericolanti, tombini scoperti, recinzioni storte e arrugginite, transenne ovunque. I gabbiani forano le buste col becco e sparpagliano a terra gli scarti di cibo. Cornacchie e piccioni partecipano gioiosi al banchetto. Il tutto in pieno giorno. Mentre di notte vengono fuori blatte e topi. «Grossi come conigli», assicurano in coro i residenti.

Gli abusi

Ci sono anche due casupole abusive col tetto in canne. E perfino tre barbecue. Due in ferro e uno in muratura, cementato a terra. «Perché le case sono piccole e c’è chi preferisce arrostire fuori». Riempendo così il rione di fumo. «I cassonetti condominiali vengono dati alle fiamme», riferisce una passante, Francesca Putzolu, 58 anni, «li sostituiscono ma poi li ribruciano. Non ci resta che posizionare l’immondezza in strada». E arrivano i gabbiani. «C’è inciviltà e anche gli atti vandalici sono frequenti. Così in piazza, mentre le nostre case sono del tutto abbandonate. Sono anni ormai che non se ne cura più nessuno».

L’isola nel deserto

A fare da contraltare, la scuola materna delle Figlie della Carità. Un’oasi verde al centro della piazza. Un angolo di pace e tranquillità per 80 alunni. Il giardino? Curatissimo. «Ci teniamo molto al benessere dei nostri bambini», sorride Eleonora Gessa, 56 anni, «in piazza Medaglia ci abito dal 1984 e sono la cuoca della scuola da ben 25 anni. Non tutti i palazzi sono così malmessi. Io ad esempio abito al 19 e sono l’amministratrice. Quasi tutti gli appartamenti sono stati riscattati e cerchiamo di fare in modo che lo stabile sia decoroso. Il vero problema sono i rifiuti in piazza. Diciamo che in questa zona molte persone non si sono mai adattate alla differenziata».

Roberta Pusceddu, 58 anni, è l’altra cuoca. Ma all’occorrenza s’improvvisa giardiniera. «La scuola è ben tenuta», dice con orgoglio, «ma gli inconvenienti non mancano. Quando accendiamo il soffiatore per le foglie secche, in cortile piovono uova e patate. Evidentemente il rumore infastidisce. C’è inciviltà, certo, e anche molta maleducazione. Ci vorrebbe sicuramente un cambio di mentalità da parte di alcuni residenti».

