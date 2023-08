Tour nella città senza fontanelle 

Cosa c’è di meglio durante le passeggiate estive, che rinfrescarsi in una fontanella pubblica? Peccato però che, almeno nel centro storico, questa sia un’impresa quasi impossibile. Tutti i rubinetti, sistemati nei parchi o nelle piazze, sono fuori uso, in gran parte danneggiati dai vandali e resi inservibili.

Il tour

La via crucis per cercare un posto dove rinfrescarsi comincia al parco Matteotti dove i rubinetti c’erano ma non ci sono più devastati dai balordi così come i servizi igienici chiusi da anni.

«Le fontanelle sono essenziali, anche per lavarsi le mani quando si viene magari con i bambini» dice Valentina Accardi, mentre cerca un po’ di fresco nelle panchine del parco, «qui invece non c’è niente e per dissetarsi si deve trovare un bar. Io abito a La Spezia e sono qui in vacanza. C’è da dire che lì non abbiamo il mare bello della Sardegna ma le fontanelle pubbliche non possono mancare».

Tanto più che al parco c’è pure un’area cani ricavata di recente in una striscia di cemento. «Prima il rubinetto c’era adesso non c’è più» dice Matteo Cogoni a spasso con il sul cane Foti, «è assurdo che abbiano fatto quest’area cani e che non ci sia nemmeno una fontanella. Io lavoro a Savona e lì queste cose non capitano». Procedendo per il centro storico ecco un rubinetto nella piazzetta di fianco a Sa dom’e Farra: peccato però che non ci sia l’acqua nemmeno qui.

Su Grifoni

E non si è certo più fortunati se si va in via Vittorio Emanuele dove c’è Su Grifoni Mannu quella che era la fontana più grande della città, famosa anche per lo scatto di alcuni operai dopo l’alluvione del 1889. “S’unda manna” la chiamavano, che spazzò via 500 case, uccise 25 persone mentre altre 2000 rimasero senza tetto. Posavano per una foto ricordo durante i lavori di sgombero delle macerie dopo il nubifragio. «È davvero un peccato che questa piazzetta con annesso Su Grifoni sia abbandonata da anni», dice Andrea Pau mentre in sella alla sua bici passa da quelle parti, «adesso poi che c’è questo ponteggio in questa casa di fronte è davvero molto brutto. Avevano parlato di un recupero ma non è cambiato niente».

Vandali e incuria

In cerca di acqua si arriva in piazzetta Sant’Efisio dove ecco un altro rubinetto, anche questo però “fatto fuori” dai vandali. «Non funziona niente» lamenta Ester Balliccu, «i rubinetti sono ovunque distrutti dai vandali ma non li hanno mai riparati. Tra l’altro ci sono anche tanti turisti in giro in questo periodo e di certo rinfrescarsi un po’ sarebbe stato un sollievo».

Proseguendo il tour si trova un'altra fontanella proprio davanti al mercato civico. Qui sembra tutto a posto, il rubinetto non sembra nemmeno danneggiato. Però girando la manopola non succede nulla, l’acqua non sgorga neanche qui.

