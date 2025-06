Tour nella città delle voragini 

Qualcuna è stata transennata, altre invece sono prive di protezione. Le proteste finora non sono servite a niente perché nelle strade cittadine ci sono alcune voragini giranti che creano problemi a pedoni e automobilisti. La più “longeva” è quella nella zona di rio S’Acqua Stanziali, una buca enorme provocata da un cedimento del terreno lo scorso 21 novembre. Sono passati otto mesi e la situazione nel frattempo è peggiorata ulteriormente. Nella zona passa la condotta che da via del Minatore arriva fino all’area commerciale. Fino a qualche giorno c’era una struttura in lamiera che è stata rimossa. Negli ultimi mesi l’area è stata ricoperta dalla vegetazione. «Abbiamo segnalato la situazione tanto tempo fa – dice Bruno Cocco, dell’associazione Athena di protezione civile – in caso di incendio l’intervento dei volontari potrebbe essere molto rischioso».

Transenne e buche

Disagi per pedoni e automobilisti anche a poca di stanza di due centri commerciali cittadini. Sei mesi fa un’area è stata transennata a causa dell’asfalto dissestato. Nel frattempo il manto stradale ha ceduto e si è creata una voragine. A poca distanza c’è una buca gigantesca al centro della carreggiata. Ogni giorno ci passano centinaia di auto. Il pericolo è segnalato da alcun cartello e in tanti mettono a dura prova le sospensioni delle auto. «Evito di passarci sopra o a ridosso – dice Giancarlo Atzeni, cliente di un centro commercialo – ma in tanti, spesso al buio non notano il cedimento. Spero che la strada venga messa in sicurezza il più presto possibile. Purtroppo questa situazione si sta trascinando da molti mesi e le proteste sono servite a poco». In Municipio conoscono la situazione, ma finora non c’è stato alcun intervento. L’assessore Giuseppe Casti fa sapere i tecnici del Comune devono fare ancora una serie di verifiche a assicura che la situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. I disagi intanto continuano.

Via Cittanova

Buche, avvallamenti e voragini di varia grandezze sono presenti in quasi tutti i quartieri cittadini. Le segnalazioni sono all’ordine del giorno. Ma nessuno interviene per ripristinare le aree interessate, come per esempio la lottizzazione Dalmazia nell’area dove sorgeva il Pozzo Schisorgiu della Miniera di Sirai. In via Cittanova c’è un grosso avvallamento presente da anni. La situazione si è aggravata un mese fa, quando ha ceduto un tratto di strada e il marciapiede. «Abbiamo già segnalato il problema al Comune», dicono Giovanni Ortu e Giampietro Corda, due residenti. «In passato – concludono – venne effettuato anche un sopralluogo, ma c’è stato alcun intervento e ora la situazione continua a peggiorare. Rinnoviamo il nostro appello al Comune». (f. m. – f. p.)

