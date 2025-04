Tour nella città delle erbacce  

La tabella di marcia zoppica e mezza città è invasa dalle erbacce. È primavera già da un mese e in diverse zone di Carbonia e frazioni gli abitanti si domandano che fine abbia fatto il programma di diserbo a tappe forzate, che presumeva non poche operazioni ripetute, annunciato un anno fa dall’amministrazione comunale. I marciapiedi di alcune strade e zone sono indecenti (anche quando appartengono ad Area, alla Provincia e alla Asl) mentre in altre vie, come viale Gramsci o via Roma, la cura dei prati e delle aiuole è degna dei giardini imperiali. Ma, pur restando in centro, basta spostarsi di pochi metri per osservare un altro scenario.

La protesta

«Da noi in via Nuoro – accusa Valentino Lai, pensionato – spesso si fa fatica a passare: anche l’anno scorso sono intervenuti in maggio ma allora che senso ha annunciare più interventi se poi sono sempre gli stessi?». Ragionamento sostenuto anche da abita fra le vie D’Annunzio, Veneto, Lombardia: «In una zona come la nostra – fa notare Roberto Garau – infestata da erbacce e con i marciapiedi a pezzi era lecito attendersi già il primo generale diserbo». Non è un bel vedere fra le vie Coghinas e Piolanas (il giardino a fianco alla chiesa San Giovanni Bosco è una giungla), Olmedo e Fertilia, Dalmazia e Lubiana, Umbria e Tripoli.

La preoccupazione

Mettono le mani avanti anche i residenti fra via Millelire e Roux: «L’anno scorso sono intervenuti fra maggio e giugno - sostiene Agostina Ibba, pensionata - per ora le erbacce sono contenute ma fanno presto a crescere a dismisura e ci ritroveremo nella condizione di protestare».I cespugli esplodono soprattutto a ridosso degli alberi piante. Ma in corso Iglesias sono di nuovo cresciuti a dismisura, come da decenni, negli spazi fronte palazzi che sono dell’ex Iacp. Idem l’ingresso della città località Sirai (e qui i conti il Comune li chiederà in parte anche alla Provincia perché in un paio di bivi la visuale è occultata) e nei pressi di alcune Guardie mediche (quindi Asl).

Il Comune

In attesa che venga indetta (e giace ancora all’ufficio Appalti) la nuova gara per la nettezza urbana che contemplerà lo sfalcio delle erbacce, il Comune cerca di ottemperare con altre risorse: «Il diserbo è partito – sottolinea il sindaco Pietro Morittu – ma bisogna fare i conti con carenze di risorse, condizioni meteo, problemi strutturali dei marciapiedi e rapporti con altri enti pubblici che sono a loro volta destinatari delle nostre ordinanze di diserbo: dal 2 maggio le operazioni riprenderanno con maggiore intensità e in estate diventeranno massicce grazie anche a una foltissima squadra di 46 operai che assumeremo col cantiere Lavoras».

RIPRODUZIONE RISERVATA